트럼프 "미중 관계 좋아질 것"…시진핑 "적수 아닌 동반자돼야"

글로벌 경제와 안보 질서의 향배를 좌우할 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담이 14일(현지시간) 중국 베이징에서 시작됐다.



트럼프 대통령과 시 주석은 이날 오전 10시께 베이징 인민대회당에서 만나 공식 환영식에 이어 정상회담에 돌입했다.

사진=로이터연합뉴스

양국 정상은 인민대회당 앞에 나란히 게양된 양국 국기 앞에서 악수한 뒤 의장대 사열과 예포 21발 발사 등 국빈 환영 행사를 함께했다.



이후 별도 회담장으로 이동해 본격적인 회담을 시작했다.



환영 행사 중 두 정상은 레드카펫 위를 나란히 걸으며 대화를 나눴고, 트럼프 대통령이 양팔을 벌려 시 주석에게 설명하거나 시 주석의 등을 가볍게 두드리는 모습도 포착됐다.



또 중국 어린이들이 꽃을 흔들며 환영하자 두 정상은 웃으며 손뼉을 치기도 했다.



두 정상의 대면 회담은 지난해 10월 부산 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 이후 약 6개월 만이다.



트럼프 대통령이 베이징을 방문한 것은 집권 1기였던 2017년 11월 이후 약 9년 만이다.



이번 회담에서는 미중 무역·관세 갈등과 수출 통제 문제를 비롯해 이란 핵 문제, 호르무즈 해협 정세, 대만 문제 등 양국 현안과 국제 정세 전반이 폭넓게 논의될 것으로 전망된다.



특히 세계 경제 불확실성이 커지는 가운데 양국이 상호 고율 관세와 첨단 기술 수출 통제를 둘러싼 갈등 국면에서 일정 부분 접점을 찾을 수 있을지 주목된다.



시 주석은 모두발언에서 "트럼프 대통령의 중국 방문을 환영한다"며 "이번 회담은 세계의 이목이 집중된 만남"이라고 말문을 열었다.



이어 신흥 강대국과 기존 패권국의 충돌 가능성을 뜻하는 '투키디데스의 함정'을 언급한 뒤 "중미 양국이 새로운 대국 관계의 모델을 열 수 있을지, 양국 국민의 복지와 인류의 미래를 위해 아름다운 미래를 개척할 수 있을지는 역사와 세계가 던지는 질문"이라며 "이는 나와 대통령이 함께 답해야 할 시대의 과제"라고 밝혔다.



시 주석은 또 "중미의 공동 이익은 차이점보다 훨씬 크다"며 "양국의 성공은 서로에게 기회이고 양국 관계의 안정은 세계에도 도움이 된다"고 강조했다.



그러면서 "양국은 적수가 아니라 동반자가 돼 서로를 성취시키고 공동 번영을 이뤄야 한다"며 "새 시대 대국 간 올바른 공존의 길을 걸어야 한다"고 말했다.



그러면서 "글로벌 도전에 함께 대응해 세계에 더 많은 안정성을 제공해야 한다"고 덧붙였다.

중국 인민대회당 앞에서 만난 트럼프(오른쪽)와 시진핑. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 "오늘 논의를 매우 고대하고 있다. 매우 중요한 회담이 될 것"이라며 "미국과 중국의 관계는 그 어느 때보다 좋아질 것"이라고 말했다.



이어 "내가 시 주석에게 전화하고 시 주석도 나에게 전화했다"며 "사람들은 우리가 언제 갈등했는지 잘 모르겠지만 문제가 생길 때마다 우리는 매우 신속하게 해결해왔다"고 설명했다.



트럼프 대통령은 또 "우리는 함께 환상적인 미래를 만들어 갈 것"이라며 경제·무역 협력 확대 의지를 강조했다.



특히 이번 방중 일정에 미국 주요 기업 최고경영자(CEO)들이 동행한 점을 언급하며 "그들은 중국과의 무역과 사업을 기대하고 있다"며 "그것은 미국에도 완전히 상호주의적인 것이 될 것"이라고 말했다.



아울러 시 주석을 향해 "위대한 지도자"라며 "내가 이런 말을 하는 것을 싫어하는 사람들도 있지만, 사실이기 때문에 말하는 것"이라고 밝혔다.



이날 회담에는 중국 측에서 차이치 중국공산당 중앙서기처 서기와 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장, 허리펑 부총리 등이 참석했다.



미국 측에서는 마코 루비오 국무장관 겸 국가안보보좌관과 피트 헤그세스 국방장관, 스콧 베선트 재무장관 등이 배석했다.



양국 정상은 모두발언 이후 비공개 회담에 들어갔다.



이번 정상회담에서는 양국의 무역·관세 문제와 함께 교착상태에 빠진 이란 핵 문제와 중동 안보 현안에 대해 양국이 어떤 조율점을 찾을지도 관심사로 꼽힌다.

<연합>

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