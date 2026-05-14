“식비 받은 적 없어”…정읍 식당 업주, 이원택 ‘식비대납 의혹’ 공개 반박

더불어민주당 전북도지사 경선 과정에서 불거진 이원택 예비후보 측의 ‘식비 대납 의혹’과 관련해 당시 모임 장소였던 전북 정읍의 음식점 업주가 14일 공개 기자회견을 열고 “이 후보 측으로부터 직접 식비를 받은 적이 없다”고 밝혔다. 또 당시 자리에 참석했던 청년들도 “이 후보가 선거와 관련된 취지의 발언을 했고, 모임 끝날 때까지 함께 있었다”고 밝혀 논란이 확산될 전망이다.

정읍의 한 음식점 업주 A(50대)씨는 14일 오전 전북도의회에서 기자회견을 열고 지난해 11월 29일 저녁 정읍 한 식당에서 열린 이 후보와 지역 청년 등 20여 명의 모임 상황에 관해 설명했다.

더불어민주당 전북도지사 경선 과정에서 불거진 이원택 예비후보 측의 ‘식비 대납 의혹’과 관련해 전북 정읍 한 음식점 업주가 14일 전북도의회에서 기자회견을 열어 모임 당시 상황을 설명하고 있다. 전주=김동욱 기자

A씨는 먼저 “저는 민주당 권리당원이자 이재명 정부의 성공을 바라는 사람”이라며 “참석 청년들이 조사와 불이익을 받고 있다는 이야기를 듣고 당시 상황을 있는 그대로 말하기 위해 나왔다”고 밝혔다.

그는 우선 식비 대납 의혹과 관련해 “식비는 저에게 줬다고 하는데 직접 받은 적이 없다”고 주장했다. 이어 “김슬지 전북도의원이 식대를 물어보면서 금액이 부족하니 후일에 해도 되는지 문의해 그렇게 하라고 했다”며 “식당 안에서 누가 누구에게 어떻게 식비를 줬는지, 참석자끼리 갹출했는지는 목격하지 못했다”고 말했다.

또 이 후보 측이 “이 후보가 중간에 자리를 떴다”고 해명한 데에 대해서도 “참석자들이 거의 마무리할 때쯤 같이 밖으로 나간 것으로 기억한다”고 반박했다.

모임 성격에 대해서도 A씨는 “정책 간담회보다는 친목 자리 분위기로 느꼈다”며 “현수막이나 유인물은 없었다”고 설명했다.

A씨는 민주당 윤리감찰단 조사 과정에 대해서도 언급했다. 그는 “언론 보도 이후 밤 10시쯤 누워 있는데 감찰단에서 두 차례 전화가 와 당시 상황을 간단히 물어봤다”며 “통화 시간은 길지 않았고 정확히 기억나지 않는다”고 말했다. 또 “폐쇄회로(CC)TV는 녹화 기간이 지나 자동 삭제돼 복구가 안 된다”며 “저도 꼭 보고 싶지만 불가능해 안타깝다”고 덧붙였다.

지난해 11월 29일 저녁 전북 정읍 한 식당에서 이원택 의원과 김슬지 전북도의원이 참석한 가운데 열린 모임에 참석한 지역 청년들이 14일 전북도의회 기자회견장을 찾아 당시 모임 상황에 관해 설명하고 있다. 전주=김동욱 기자

이날 기자회견에는 당시 식당 모임에 참석했던 청년 2명도 나와 당시 상황을 증언했다.

이들은 “광주에서 열린 민주당 청년위원회 호남권 체육대회 이후 김슬지 도의원과 친분 있는 청년의 소개로 정읍 식당에 가게 됐다”며 “참석자 대부분은 정읍 지역 청년들이었다”고 말했다.

이어 “이 후보가 당시 모임에서 ‘조금만 더 빨리 출마했으면 지지율이 더 높았을 것’이라고 말했고, 김슬지 의원이 이 후보를 소개한 뒤 이 후보가 건배 제의도 했다”고 주장했다. 또 “이 후보가 내발적 발전 등을 이야기해 선거 관련 발언으로 이해했다”며 “식비를 나눠 낼 생각은 아예 하지 않았고, 이 후보는 식당 모임이 끝날 때까지 함께 있었다”고 말했다.

이들은 “2차로 카페를 갔지만 이 후보는 참석하지 않았고, 카페 비용은 아는 형님이 계산한 것으로 안다”며 “당시 상황을 국회 등에서 이야기했다는 이유로 허위사실 유포 혐의 고발이 접수돼 경찰 수사를 받고 있어 힘들다”고 토로했다.

앞서 이 후보 측은 해당 모임이 정책 간담회 성격이었으며, 보좌진을 포함한 식사비 역시 15만원을 현금으로 결제했다는 입장을 밝힌 바 있다. 민주당은 이런 의혹이 제기된 다음 날 곧바로 ‘혐의없음’ 결론을 내리며 전북도지사 당내 경선을 예정대로 진행해 이원택 의원을 후보로 결정했다.

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