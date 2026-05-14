"죄송하다"는 광주 여고생 살해범 장윤기, 반성문 제출은 안해

여고생 살해범 장윤기(23)는 자살 결심 후 범행을 저질렀다고 주장하거나 취재진에 "죄송하다"고 말했지만 정작 반성문이나 사과문을 제출하지 않았고 우발적 범행이라는 본인 주장의 증거나 정황도 제시하지 못한 것으로 나타났다.



광주 광산경찰서는 14일 살인·살인미수·살인예비 혐의로 장윤기를 구속 송치한 뒤 연 언론 브리핑에서 이러한 내용의 수사 결과를 발표했다.

살인·살인미수 혐의를 받는 장윤기(23) 씨가 14일 오전 광주 서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 연합뉴스

장 씨는 이날 오전 검찰로 구속 송치되기 전 포토라인에 선 뒤 언론에 "죄송합니다"라고 2차례 말했지만, 범행 이후 9일이 지난 이날까지 자필 반성문이나 사과문을 경찰에 제출하지 않은 것으로 확인됐다.



조사 과정에서 경찰에 "죄송하다"고 진술하긴 했으나, 숨지거나 다친 고교생 피해자들에게 죄송한 것인지, 범행에 대해 후회하고 있다는 취지인지에 대해서는 별도 언급은 없었다고 경찰은 설명했다.



'자살 결심 후 저지른 우발적 범행'이라는 장씨의 주장을 뒷받침할 만한 정황도 발견되지 않았다.



장씨는 검거 직후부터 줄곧 "자살을 결심한 뒤 우연히 발견한 여고생을 대상으로 우발적으로 범행했다"고 주장해왔으나, 범행 이후 도피 행각을 벌이던 11시간 동안 자살을 시도한 정황은 없었던 것으로 조사됐다.



경찰은 오히려 장 씨가 수사기관의 위치추적을 피하기 위해 사용하던 휴대전화와 흉기를 버리고, 범행 후 혈흔이 묻은 옷을 세탁한 행위 등을 종합적으로 고려해 이번 사건을 치밀하게 계획된 범죄라고 판단했다.



또 '묻지마 범죄'(이상동기 범죄)에 해당하지 않는다는 결론도 내렸다.



불특정 다수를 대상으로 한 무차별적 범행이라기보다는 특정 대상에 대한 분노에서 시작된 계획적이고도 목적이 분명한 범죄로 보는 것이 타당하다는 것이 경찰의 설명이다.



경찰 관계자는 "장 씨가 조사 과정에서 죄송하다고 진술하긴 했어도 (반성문·사과문) 객관적인 자료를 제출한 적은 없다"며 "증거를 인멸하려고 시도한 정황을 보면 자살을 실행할 의도가 있었는지도 불분명하다"고 말했다.



장 씨는 지난 5일 0시 11분께 광주 광산구 월계동 한 인적이 드문 보행로에서 고교 2학년 여학생(17)을 살해하고, 다른 학교 남학생(17)에게도 흉기를 휘두른 혐의로 구속 수사를 받았으며 이날 송치됐다.

<연합>

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