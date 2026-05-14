중노위, 삼성전자 노사에 16일 사후조정 재개 요청

중앙노동위원회가 삼성전자 노사에 앞서 중단된 사후조정을 오는 16일 재개하자고 14일 공식 요청했다.

중노위는 이날 보도참고자료를 내고 "삼성전자 노사에 사후조정 회의를 오는 16일 재개하자고 요청했다"고 밝혔다.

중노위는 "노사간 입장 차이를 평화적으로 해결하기 위해 다시 한번 노사 간의 진정성 있는 대화와 실질적인 교섭의 자리로 2차 사후조정회의 요청을 권고했다"고 설명했다.

사후조정은 노사 쌍방이 요청하거나, 노사 중 한쪽이 요청하고 상대방이 동의하거나, 사후조정의 필요성이 인정되는 경우 노동위원회 위원장이 당사자에게 권유하고 당사자가 동의했을 때 개시할 수 있다.

성과급 지급 기준 문제로 첨예하게 대립하고 있는 삼성전자 노사는 지난 11∼12일 이틀간 중앙노동위원회 중재로 사후조정 회의에 나와 마라톤협상을 벌였다.

첫 사후조정은 2일차 자정을 훌쩍 넘긴 13일 새벽 삼성전자 노조가 협상장에서 나오면서 결렬됐다.

<연합>

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