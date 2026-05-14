경찰, 손훈모 순천시장 후보 측 압수수색…불법 정치자금 의혹 수사

더불어민주당 손훈모 순천시장 후보 측의 불법 정치자금 수수 의혹과 관련해 경찰이 강제수사에 착수했다.

전남경찰청 반부패경제범죄수사2대는 14일 전남 순천에 있는 손 후보 선거캠프 관계자 자택과 사무실 등에 대해 압수수색을 진행했다.

전남도경찰청. 전남경찰청 제공

경찰은 압수수색을 통해 확보한 자료를 바탕으로 불법 정치자금 수수 여부와 자금 흐름, 손 후보의 관여 여부 등을 집중적으로 들여다볼 방침인 것으로 전해졌다.

이번 수사는 최근 민주당이 손 후보 캠프 관계자의 금품 수수 정황이 담긴 녹음 파일 등에 대해 자체 감찰에 착수한 가운데 진행됐다.

언론에 공개된 음성 파일에는 손 후보 측 인사로 알려진 인물과 사업가 간 금품 전달을 암시하는 듯한 대화 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 해당 녹취에서는 ‘5개’, ‘10개’ 등의 표현이 오간 것으로 전해졌다.

손 후보는 해당 의혹과 관련해 자신은 무관하다는 입장을 밝힌 상태다. 민주당은 내부 감찰을 진행했지만, 손 후보는 지난 12일 당으로부터 순천시장 후보 공천장을 받은 것으로 확인됐다.

경찰은 압수물 분석이 끝나는 대로 관련자 소환 조사에 나설 것으로 보인다.

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