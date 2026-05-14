인하대병원 협력업체 미화근로자, 퇴직 앞두고 발전기금 쾌척

“건강하게 직장생활을 할 수 있게 해준 병원에 늘 고마운 마음이 있었습니다.”

12년 동안 몸담았던 근무지에 퇴직을 앞두고 흔쾌히 발전기금을 쾌척한 미화근로자가 귀감이 되고 있다.

인하대병원은 협력업체 ㈜고암 소속 강귀순씨가 9월 정년에 앞서 소정의 병원 발전기금을 기탁했다고 14일 밝혔다. 최근 이택 인하대학교 의료원장(인하대병원장) 등 주요 관계자가 참석한 가운데 감사장 전달식과 함께 강씨의 뜻깊은 기부에 감사를 표했다.

강씨는 2014년부터 야간 병동과 장례식장 환경미화를 담당해 왔다. 12년간 묵묵히 현장을 지켜온 그는 정든 병원을 떠나기 전 보답하고 싶다는 마음으로 이번 기탁을 결심했다. 후원금은 병원환경개선에 사용될 예정이다.

강씨는 “12년 동안 매일 저녁 출근하며 이곳은 집만큼이나 소중한 곳”이라며 “인하대병원이 더 훌륭하게 발전하는 데 조금이라도 보탬이 되고자 용기를 냈다”고 말했다.

이택 의료원장은 “단순한 금액 그 이상의 가치를 지닌다”면서 “강씨의 세월과 진심이 담겨 있기 때문에 그 어떤 기부보다 크고 묵직한 울림으로 다가온다”고 화답했다.

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