셀리맥스 ‘레티날 샷 타이트닝 부스터’, 유럽 주요 아마존서 카테고리 1위 기록

셀리맥스는 ‘레티날 샷 타이트닝 부스터’가 유럽 주요 아마존 시장에서 카테고리 베스트셀러 1위를 기록했다고 밝혔다.

해당 제품은 프랑스, 스페인, 이탈리아 아마존의 주요 카테고리에서 각각 1위에 올랐으며, 유럽 시장에서 판매 호조를 이어가고 있다. 앞서 북미와 호주 시장에서도 주요 카테고리 1위를 기록한 만큼, 글로벌 시장 전반에서 판매 성과를 확대하고 있다는 설명이다.

또한 글로벌 뷰티 플랫폼 YesStyle에서도 뷰티 전체 제품 부문 1위를 기록하며 다양한 글로벌 플랫폼에서 상위권 흐름을 유지하고 있다.

셀리맥스는 피부 고민 해결에 초점을 맞춘 스킨케어 전략과 제품 중심 운영 방식이 글로벌 소비자들의 구매 흐름에 영향을 주고 있다고 설명했다. 특히 레티날 성분 기반의 홈케어 제품군에 대한 관심이 확대되면서 기능성 스킨케어 시장 내 제품 선택 기준도 세분화되고 있다는 분석이다.

회사는 국가별 소비자 특성과 리뷰 데이터를 제품 운영 과정에 반영하며 글로벌 시장 대응 범위를 확대하고 있다고 덧붙였다.

김민석 대표는 “글로벌 소비자들의 실제 사용 경험과 피드백을 제품 개발 과정에 적극 반영하고 있다”며 “앞으로도 시장과 소비자 변화에 대응하며 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

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