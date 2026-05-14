'발가락 부상' 매킬로이, 신발에 쿠션 넣고 메이저 PGA 챔피언십 출격

남자골프 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 시즌 두 번째 메이저 골프대회 PGA 챔피언십 연습 라운드가 열렸던 지난 13일 절룩거리더니 세 개 홀만 돈 뒤 클럽 하우스로 들어갔다. 세계랭킹 1위 스코티 셰플러와의 진검 승부를 앞두고 부상으로 출전이 불발되는 것 아니냐는 우려가 나왔다.

로리 매킬로이가 14일 열린 PGA 챔피언십 연습 라운드 18번 홀에서 아픈 발가락을 확인하고 있다. AFP연합

다행히 매킬로이가 PGA 챔피언십에 정상 출격한다. 외신들은 14일 “매킬로이가 대회장인 미국 펜실베이니아주 애러니밍크 골프클럽에서 예정된 연습 라운드를 소화했다”고 보도했다.

매킬로이는 지난주 트루이스트 챔피언십이 끝난 뒤 “오른쪽 새끼발가락에 물집이 생겼으며 이를 치료하기 위해 내가 직접 발톱을 제거했다”고 말했다. 그렇지만 13일 연습 라운드를 제대로 소화하지 못해 걱정하는 목소리가 커졌지만 그는 오른발의 불편함을 덜기 위해 치수가 다른 여러 켤레의 신발을 준비했다며 하루 만에 정상적인 훈련을 마쳤다.

매킬로이는 두 번째 연습 라운드를 마친 뒤 “반 사이즈 큰 신발을 신고 새끼발가락 주위에 쿠션을 넣었다”며 “불편함 없이 걸을 수 있고, 경기를 못 할 이유는 없다”고 말했다. 지난달 시즌 첫 메이저대회 마스터스 토너먼트에서 우승한 매킬로이는 14일 오후 9시 40분 조던 스피스(미국), 욘 람(스페인)과 함께 10번 홀에서 티오프한다.

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