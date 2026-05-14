“선거 치르겠단 거 맞나”…與도 ‘우려’하는 국힘 선대위

국민의힘이 내홍을 무릅쓰고 장동혁 대표를 정점으로 하는 ‘원톱 선거대책위원회’ 체제로 6·3 지방선거를 치르겠다고 밝히자 더불어민주당은 “선거를 치르겠다는 정당인지 내부 갈등에 발목 잡힌 정당인지 의문”이라며 “국민의힘은 내부 분열과 극단적 정쟁으로 국민을 피로하게 만들 것이 아니라, 국민의 삶과 지역의 미래를 어떻게 책임질 것인지 진지하게 답해야 한다”고 했다.

더불어민주당 중앙선거대책위원회 백승아 대변인. 세계일보 자료사진

민주당 백승아 중앙선대위 대변인은 14일 당 논평에서 “국민의힘 내부에서 장 대표의 2선 후퇴 요구가 공개적으로 분출하고 있다”고 지적하며 이같이 밝혔다. 장 대표가 상임선대위원장을 맡은 국민의힘 중앙선대위 명칭이 ‘국민 무시 심판, 공소취소 저지 국민선대위’인 점도 도마에 올렸다. 백 대변인은 “선대위 명칭에서 대한민국과 지방정부 그리고 국민의 민생을 돌보겠다는 의지는 아예 보이지 않는다”며 “오로지 대통령과 정부 발목잡기만 하겠다는 생각만 보인다”고 질타했다.

국민의힘은 전날 현역 의원 중 유일하게 장 대표가 상임선대위원장인 선대위를 출범시켰다. 선대위 내 ‘공소취소 특검법 특위’ 위원장은 검사 출신인 주진우 의원이 맡았다. 이와 관련, 우재준 청년최고위원은 선대위 구성 관련 사전 논의가 없었다고 반발했다. 그는 “많은 사람이 지도부 행동에 우려한다. 이게 원팀이 되려는 태도냐”며 “지도부가 어떻게 소통하는지 보고 (선대위 참여 여부를) 결정할 것”이라고 했다. 박성훈 수석대변인은 “본인(우 최고위원) 의사를 최종 확인 후 결정하겠다”면서 “관례상 최고위원은 선대위에 당연직으로 참여했다”고 말했다.

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