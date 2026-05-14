177㎝ 한혜진 "인생 첫 60㎏…더 보기 좋단 말에 눈물"

모델 겸 방송인 한혜진이 몸무게 60㎏을 넘긴 뒤 자신을 향한 긍정적인 댓글을 보며 눈물을 흘렸다고 했다.

한혜진은 13일 자신의 유튜브 채널에서 풍자·엄지윤과 함께 밥을 먹었다.

풍자는 "살이 빠지니까 왜 이렇게 몸에 멍이 드냐"고 했고, 한혜진은 "뼈랑 가까워서 그렇다. 나도 이렇게 살찌기 전에는 멍을 달고 살았다"고 말했다.

풍자는 "얼마나 쪘다고 그러냐. 요새 또 빠졌다"고 했다.

그러면서 "캠핑장에서 봤을 땐 '혜진 언니가 내려놨구나. 후배 양성에 힘쓰려나 보다'고 생각했다"고 말했다.

한혜진은 "캠핑 편 댓글을 보고 계속 울었다"고 했다.

그는 "처음으로 몸무게 60㎏ 찍은 걸 고백했는데 사람들이 훨씬 보기 좋다고 하더라"고 말했다.

풍자는 "진짜 댓글 좋더라. 모델이고 나발이고 풍자랑 맛있는 거나 먹으러 다니라면서"라고 했다.

한혜진은 "30년 가까이 모델 했으면 이제는 좀 쪄도 된다는 말을 보고 진짜 눈물이 났다"고 말했다.

한혜진은 키 177㎝다.

<뉴시스>

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