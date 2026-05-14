베이징서 마주 앉는 트럼프·시진핑… 무슨 얘기 나눌까

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일 중국 베이징에서 마주앉는다.

트럼프 대통령은 전날 오후 늦게 베이징에 도착해 9년 만의 방중 일정을 시작했다. 양국 정상은 이날 오전 10시(현지시간)쯤 베이징 인민대회당에서 공식 환영식을 한 뒤 곧바로 정상회담에 들어갈 예정이다. 정상회담 뒤에는 베이징 톈탄공원을함께 참관하고 저녁에는 국빈 만찬도 하는 등 최소 여섯개 일정을 함께 소화한다. 트럼프 대통령과 시 주석이 직접 대면하는 것은 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 계기로 부산에서 만난 이후 약 6개월 만이다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 시진핑 중국 국가주석. AFP연합

주요 2개국(G2) 정상의 만남인 만큼 세계의 이목이 쏠리는 이날 정상회담에서는 관세와 무역 갈등을 비롯해 이란 정세, 대만 문제, 첨단기술 통제 등 양국 간 핵심 현안과 국제 문제 등이 폭넓게 논의될 전망이다. 양국은 상호 고율 관세와 수출 통제 등을 둘러싸고 갈등하다가 무역 전쟁에서 휴전한 상태로, 세계 경제 불확실성이 커지는 상황에서 관계 안정 필요성에 공감대를 형성하고 있어 접점을 찾을 수 있을지 주목된다. 트럼프 대통령으로서는 11월 중간선거를 앞두고 대두·쇠고기·보잉 항공기 수출 등 가시적 성과가 필요하고, 시 주석도 미국과의 전략 경쟁 국면에서 유리한 협상 환경을 조성하는 데 주력할 것으로 보인다.

중동 문제는 이번 정상회담의 핵심 의제 중 하나가 될 가능성이 크다. 트럼프 대통령이 중국 도착 전에 “이란이 논의 대상이라고 하지는 않겠다”며 이와 관련해 중국 측 도움이 필요하지 않다고 했지만 이는 시 주석과의 회담을 앞두고 이란 전쟁 문제로 협상력이 약화하는 상황을 경계하는 것으로 풀이된다.

미국과 이란 간 긴장이 이어지는 가운데 이란 핵 문제와 호르무즈해협 긴장 상황 등이 집중 논의될 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 시 주석에게 이란 문제와 관련해 적극적인 중재 역할을 요구할것으로 보이고 중국도 중동 문제에서 중재자 역할을 강조하고 있어 양측이 어떤 메시지를 내놓을지 관심이 쏠린다.

대만 문제는 양국 간 입장차가 가장 첨예하게 드러나는 분야 가운데 하나다. 미국은 대만에 대한 무기 판매와 안보 협력을 확대하고 있고, 중국은 이를 ‘핵심 이익 침해’로 규정하며 강하게 반발하고 있다. 트럼프 대통령은 중국 방문에 앞서 시 주석과의 회담에서 대만에 대한 미국산 무기 판매 문제를 의제로 다루겠다고 언급했지만 중국은 이에 반대한다는 입장을 재확인했다.

사진=로이터연합

정상회담 전부터 대만 문제를 둘러싼 신경전이 시작됐다. 장한 중국 국무원 대만사무판공실 대변인은 전날 정례브리핑에서 “미국과 대만 간의 어떠한 군사적 접촉도 강력히 반대한다”며 대만에 대한 미국의 무기 판매 중단을 촉구했다. 이는 트럼프 대통령에게 대만 방위 지원 축소를 압박하려는 사전 포석으로 풀이된다. 이런 가운데 대만은 이날 중국 본토와 맞닿은 최전방 섬 진먼에서 미국산 무기를 사용한 대규모 실탄 사격 훈련을 벌였다. 이는 중국에 미국과의 관계를 과시하기 위함으로 해석된다.

트럼프 대통령은 홍콩의 반중 언론인 지미 라이의 수감 문제도 제기하겠다는 방침이지만 중국은 내정 문제라고 반발하고 있다. 이와 함께 인공지능(AI) 안전 문제, 첨단기술 규범, 기후변화 대응 등 글로벌 현안도 논의 테이블에 오를지 관심이다.

트럼프 대통령 방중 마지막 날인 15일에는 두 정상이 소규모 차담회와 오찬 회동 등을 이어가며 추가 협의를 진행할 예정이다. 이후 트럼프 대통령은 2박 3일간의 방중 일정을 마치고 귀국길에 오른다.

중국 전문가들 사이에서는 이번 정상회담이 미국 중심의 기존 국제질서에서 미·중 양강 체제로의 전환 가능성을 가늠하는 분수령이 될 수 있다는 평가도 나온다. 트럼프 대통령이 중국과의 전략적 협력 확대에 나설 경우 아시아 지역 내 중국의 영향력이 더욱 커지면서 한국 등 역내 국가들의 외교적 셈법도 한층 복잡해질 수있다는 전망이다. 정융녠 홍콩중문대학 선전캠퍼스 공공정책학원 원장은 최근 인터뷰에서 “(미·중 관계가) 매우 중요한 지점에 도달했다”며 “트럼프 대통령의 이번 방중을 미중 데탕트를 불러온 리처드 닉슨 전 미국 대통령의 방중과 비교하는 시각도 미국 내에 존재한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지