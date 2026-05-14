정부, ‘녹조와의 전쟁’ 시작…녹조계절관리제 시행

기후에너지환경부가 15일부터 오는 10월15일까지 제1차 녹조계절관리제를 시행한다.

관계기관의 선제적 녹조 대응 지원 위해 녹조 예보와 감시를 강화한다. 올해 녹조 예측지점을 9곳에서 13곳으로 늘린다. 2030년까지 상수원 조류경보 전구간 28곳 대상으로 녹조 발생을 예측한단 계획이다.

조류경보 당일 발령 적용 지점을 기존 낙동강 본류 4곳에서 한강·금강·섬진강(팔당호·대청호·옥정호)으로 확대(7곳)한다. 나머지 21곳 발령기간도 단축한다.

녹조 사전 예방을 위해 농·축산 분야 배출원 관리를 강화한다. 농경 밀집지 중심으로 장마 전 양분차단 대책을 시행한다.

올해 야적퇴비 정밀조사 기간과 횟수를 늘린다. 모바일 관리시스템을 활용한 추적 점검으로 야적퇴비가 적정 처리되도록 밀착 관리한다. 가축분뇨 공공처리시설 등 환경기초시설 운영을 법적기준 대비 강화 운영한다.

여름철 녹조가 심해지면 비상 관리 대책도 추진한다. 낙동강은 농업 용수 이용을 고려해 8개 보를 순차 개방해 녹조를 신속 제거한다.

제1차 녹조계절관리제가 시작되는 15일에 한강홍수통제소에서 중앙추진단 회의를 연다. 대책 이행 현황을 점검하고 녹조 심화 상황에 대응 체계 점검을 위한 모의훈련도 실시한다.

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