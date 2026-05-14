내 일자리 AI가 대체한다?...직업 10개 중 6개는 사라지지 않아

최근 인공지능(AI) 확산으로 사무직은 물론 정보기술(IT) 개발과 회계 등 전문직까지 대체될 수 있다는 우려가 커지고 있지만, 실제로는 직업 10개 중 6개 이상이 향후 10년 동안 현재 수준을 유지할 것이라는 전망이 나왔다.

서울 시내의 한 대학교 일자리플러스센터에서 한 학생이 채용정보 게시판 앞에 앉아 있다. 뉴시스

14일 한국고용정보원의 ‘2025~2035 정성적 일자리 전망 사업보고서’에 따르면 분석 대상 직업 182개 가운데 114개(62.6%)는 2035년까지 고용 규모가 큰 변화 없이 현 상태를 유지할 것으로 나타났다.

이번 보고서는 3개년 계획으로 진행되는 일자리 전망 사업의 일환으로 작성됐다. 고용정보원은 전체 490여 개 직업 가운데 205개를 선별한 뒤, 관리자 직종 23개를 제외한 182개 직업을 대상으로 고용 변화를 분석했다.

분석 결과 ‘감소’로 분류된 직업은 없었고, ‘다소 감소’가 12개(6.6%), ‘현 상태 유지’가 114개(62.6%), ‘다소 증가’가 47개(25.8%), ‘증가’가 9개(4.9%)로 나타났다.

업종별로 보면, 의료·돌봄·생활지원 직업에 대한 수요는 구조적으로 확대되는 것으로 나타났다. 초고령사회 진입에 따라 평균 수명 연장과 만성질환 증가로 의료 수요가 꾸준히 확대되고, 요양·돌봄 서비스도 민간과 지역사회 중심으로 다양해질 것으로 전망됐다. 대표적인 직업으로는 전문의사, 간호사, 사회복지사 등이 제시됐다.

디지털 전환에 따른 데이터 기반 직무의 성장도 예상됐다. 데이터 분석 사무직, 디지털 금융 및 자산관리 사무직, 경영기획과 마케팅 기획 분야의 수요가 늘어날 것으로 분석됐다.

문화·콘텐츠 산업과 관광 분야도 성장 가능성이 높은 분야로 꼽혔다. K-컬처의 세계적 확산과 콘텐츠 소비 방식의 다양화에 따라 만화가·웹툰 작가, 영화·음반 기획자의 수요가 증가하고, 외국인 관광 활성화로 여행상품 개발자와 숙박 서비스 종사자도 늘어날 것으로 전망됐다.

반면 일자리가 감소하는 분야의 주요 특성으로는 ‘반복’과 ‘단순’을 꼽았다. 직무에 대한 예시로는 AI와 자동화 시스템의 발달로 인해 타격을 입는 출납창구사무원, 은행사무원, 디자인·편집 보조 직무 종사자 등이 있다.

저출산에 따른 학령인구 감소도 교육 관련 직무 축소 요인으로 지목됐다. 아동·청소년 중심의 교육 서비스는 감소하는 반면 성인 재교육과 직업훈련 중심의 교육 서비스는 확대될 것으로 전망됐다.

한국고용정보원은 이번 분석을 시작으로 내년에도 3개년 계획에 따라 일자리 전망 사업을 이어갈 예정이며, 사업 수행에 앞서 생성형 AI 활용 성과를 점검하고 개선 방향을 논의하는 워크숍도 진행할 계획이다.

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