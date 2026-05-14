워시 美연준의장 후보자 인준안 상원 통과…주중 취임할 듯

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 케빈 워시 차기 의장 후보자에 대한 인준안이 13일(현지시간) 미국 연방 상원에서 통과됐다.



상원은 이날 본회의에서 워시 후보자의 인준안을 투표에 부친 결과 찬성 54표, 반대 45표로 인준안을 가결했다.

사진=로이터연합뉴스

인준 투표는 극명한 당파성을 보여줬다. 공화당 상원의원 53명 전원이 찬성표를 던졌다.



민주당 의원 47명 가운데 줄곧 친(親)트럼프 행보를 보여온 존 페터먼(펜실베이니아) 의원만 찬성 대열에 합류했고, 커스틴 질리브랜드(뉴욕) 의원은 투표하지 않았다.



앞서 상원은 전날 워시 후보자의 연준 이사 인준안을 가결했으며, 이날 의장 인준안까지 통과시키면서 워시 후보자는 제롬 파월 현 의장 임기 종료후 곧바로 연준 의장에 취임할 수 있게 됐다.



연준 의장 임기는 4년으로, 파월 현 의장의 임기는 오는 15일 끝난다. 워시는 이르면 이번 주중 새 연준 의장으로 취임할 것으로 예상된다.



파월 의장은 의장직을 내려놓지만, 연준 이사로 계속 남기로 한 바 있다. 이에 따라 워시는 트럼프 2기 행정부에서 백악관 국가경제자문위원장을 지낸 스티븐 마이런 이사의 자리를 이어받게 된다.



또한 워시는 의장 자격으로 다음 달 16∼17일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 직접 주재하게 됐다. FOMC 회의는 미국의 기준금리를 결정하는 회의체다.



워시는 상원 청문회에서 연준의 독립성을 강조하면서 대통령의 요구보다는 연준의 자체 판단에 따라 통화정책을 결정하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.



하지만, 도널드 트럼프 미국 대통령은 그간 연준이 제때 금리를 인하하지 않음으로써 정부의 경제정책에 걸림돌이 되고 있다면서 파월 현 의장을 강하게 비난해왔고, 워시를 의장 후보자로 지명하면서 금리 인하에 대해 큰 기대를 해왔다.



결국 '워시 연준'의 앞으로 행보가 주목되는데 워시가 이끌 연준이 트럼프 대통령의 기대대로 금리 인하를 단행하기에는 각종 경제지표가 긍정적이지는 않은 상황이다.



미국-이란 전쟁에 따른 에너지 가격 상승으로 인해 이날 미 노동부 노동통계국이 발표한 4월 미국 생산자물가지수(PPI)는 전년 동기 대비 6.0% 상승했다. 상승률은 2022년 12월 이후 가장 높은 것으로 나타났다.



특히 전날 발표된 4월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 3.8% 올라 약 3년 만에 최대 상승폭을 기록한 데 이어 이날 PPI도 이런 수치가 나오면서 인플레이션 상승 우려가 커진 상황이다.



연준은 지난해 9·10·12월 세차례 연속 금리를 인하한 뒤 올해 1월과 3월, 4월에는 3.50∼3.75%로 기준금리를 동결했으며, 시장에서는 올해 안에 금리 인하가 없을 것이라는 전망이 우세하다.

<연합>

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