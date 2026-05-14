결혼 축의금 얼마낼까…"작년 평균 11만7천원, 2년 새 7% 올라"

지난해 하객들이 지인과 가족의 결혼식에 건넨 평균 축의금은 11만7천원으로 나타났다.



NH농협은행은 14일 '결혼식 축의금, 얼마 해야할까요?'라는 제목의 트렌드 보고서에서 2023년 1월~2025년 12월 결혼 축의금 이체 거래 고객 115만명의 데이터 533만건을 분석해 이같이 발표했다.

결혼하는 부부. AI(인공지능) 생성 이미지. 게티이미지뱅크

보고서에 따르면 연도별 평균 축의금은 2023년 11만원, 2024년 11만4천원, 지난해 11만7천원으로 꾸준히 증가했다. 2년 새 약 6.9% 올랐다.



축의금 액수별 비중은 5만원이 42.3%로 가장 많았다. 이어 10만원(39.7%), 20만원(7.5%) 순으로 나타났다.



최근에는 5만원 송금 비중은 줄고, 10만원 이상 축의 비중이 늘어나는 추세다.



5만원 송금 비중은 2023년 46.5%에서 지난해 42.3%로 감소했다.



반면 같은 기간 10만원 송금 비중은 36.1%에서 39.7%로, 20만원 송금 비중은 6.1%에서 7.5%로 늘었다.



100만원 이상 고액 축의도 늘고있다.



100만원 이상 축의금 비중은 2023년 2.95%에서 지난해 3.17%로 늘었고, 같은 기간 1천만원 이상 축의금 비중도 0.22%에서 0.36%로 증가했다.



특히 2024년에는 결혼 관련 1억원 이상 송금 건수가 전년 대비 14배 증가했고, 2025년에도 전년보다 1.6배 늘어난 것으로 나타났다.



농협은행은 "2024년 시행된 혼인·출산 증여공제가 고액 축의금 증가에 영향을 준 것으로 보인다"고 설명했다.



혼인·출산 증여공제는 혼인이나 출산 시 직계존속으로부터 증여받을 경우 최대 1억원까지 증여세 과세액에서 공제해주는 제도다.



요일별로는 결혼식이 집중되는 토요일 송금이 33%로 가장 높았다.



결혼식 전날에 미리 축의금을 보내는 경우도 많아 금요일 송금 비중이 20%를 차지했다. 일요일 송금 비중은 16%였다.



연령대별 평균 축의금은 20·30세대가 평균 13만8천원으로 가장 높았다.



이어 60대 이상이 11만8천원, 40·50세대가 10만7천원이었다.



지역별 평균 축의금은 서울이 13만4천원으로 가장 높았다. 이어 부산 12만8천원, 광주 12만4천원, 인천 11만9천원 순이었다.



은행은 "서울은 예식 관련 비용이 타 지역보다 높은 만큼, 이를 고려해 축의금도 넉넉하게 준비하는 경향이 있는 것으로 보인다"고 설명했다.

<연합>

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