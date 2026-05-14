"해외순방 중 부인에 얼굴 맞은 마크롱…이란 출신 여배우 때문"

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 부인이 지난해 5월 베트남 공항에 도착해 남편의 얼굴을 손으로 때린 배경엔 이란 출신 여배우가 연루돼 있다는 주장이 나왔다.



연예 주간지 파리마치의 기자인 플로리앙 타르디프는 13일(현지시간) 라디오 RTL에 출연해 작년 브리지트 마크롱 여사가 마크롱 대통령을 때린 건 실제 "부부간의 다툼"이었다고 주장했다.

에마뉘엘 마크롱 대통령 부부. AFP연합뉴스

타르디프 기자는 "사건의 전말은 (브리지트 여사가) 대통령 휴대전화에서 이란 출신 여배우 골쉬프테 파라하니라는 유명 인사의 메시지를 목격했다는 것"이라고 주장했다.



파라하니는 이란 테헤란에서 태어나 2007년 프랑스에 정착했다. 짐 자무시 등 유럽의 명감독들과 작업해 왔다.



타르디프 기자는 진행자가 해당 여배우의 이름을 공개적으로 밝혀도 되냐고 묻자 "그의 이름을 밝히는 이유는 한때 파리에서 그런 소문이 돌았기 때문"이라며 "이건 소문이 아니다"라고 말했다.



타르디프 기자는 마크롱 대통령이 파라하니와 수개월간 "플라토닉한" 관계를 유지했으며 "당신 정말 아름답다"와 같은 메시지를 보냈다고 주장했다.



그는 이런 내용들은 "그의 측근들이 내게 반복해서 말해준 내용"이라며 이 관계가 부부 사이에 긴장을 야기했다고 거듭 주장했다.



타르디프 기자는 마크롱 대통령 부부 사이에 관해 측근들로부터 들은 이야기 등을 토대로 이날 '(거의) 완벽한 부부'라는 책을 펴냈다.



그러나 브리지트 여사의 측근은 RTL 측에 지난 3월5일 영부인이 해당 의혹에 대해 "저자에게 직접 부인했으며, 남편의 휴대전화를 절대 들여다보지 않는다고 분명히 밝혔다"고 전했다.



지난해 5월25일 마크롱 대통령을 따라 베트남 하노이에 도착한 브리지트 여사는 언론에 노출되는 줄 모르고 전용기 출입구 앞에 선 마크롱 대통령의 얼굴을 두 손으로 밀쳤다. 이후 전용기 계단을 내려올 때도 남편이 내민 오른팔을 거부했다.



영상이 확산하면서 소셜네트워크에서는 부부 싸움을 했다거나 불화가 있다는 소문이 퍼졌다.



마크롱 대통령은 추측이 난무하자 "아내와 장난을 쳤을 뿐"이라며 "영상 하나로 온갖 터무니없는 말이 만들어지고 있다"고 불만을 드러냈다. 측근들도 "루머가 러시아에서 시작됐다"며 마크롱 대통령의 이미지를 훼손하기 위한 고의적인 온라인 공작이라고 비판했다.

<연합>

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