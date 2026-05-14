충주걸 최지호 "김선태 유튜브 홍보 단가 1억원이라고"

유튜버 김선태에 이어 충주시 유튜브 채널 충TV를 운영하는 충주걸 최지호가 김선태 유튜브 채널을 언급하며 단가가 1억원이라고 했다.

최지호는 13일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에 나와 김선태에 관해 얘기했다.

최지호는 '김선태에게 한 마디 하라'는 탁재훈 요청에 "혼자만 잘 먹고 잘 사니까 좋냐"고 말했다.

신규진은 "(영상) 올리기만 하면 조회수 100만회 그냥 넘어가더라"고 했다.

그러자 최지호는 "단가가 1억원이라고 하더라"고 말했다.

김선태 유튜브 채널은 광고 채널이다. 김선태는 우리은행·BBQ·롯데리아·시몬스·메가MGC커피 등을 홍보해왔다. 최지호 말은 특정 기업이 김선태 유튜브를 통해 홍보를 하려면 1억원을 내야 한다는 얘기였다.

최지호는 김선태와 종종 연락을 주고 받는다며 "조회수 잘 안 나올 때 연락하곤 한다. 그러면 전여친처럼 질척거린다고 하더라"고 말했다.

이어 "까먹으려고 하면 나타난다고도 했다"고 덧붙였다.

김선태 유튜브 채널은 구독자 166만명, 충TV 구독자는 82만명이다.

<뉴시스>

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