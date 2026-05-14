서인영 "현재 열애 중…초등 때부터 연애 쉰 적 없다"

가수 서인영이 현재 연애 중이라고 했다.

서인영은 13일 자신의 유튜브 채널에서 유튜버 찰스엔터와 연애 얘기를 했다.

찰스엔터가 모태솔로라고 하자 서인영은 "왜 그런거냐. 나는 세상에서 모태솔로가 제일 이해가 안 간다. 나는 초등학교 때부터 연애를 쉰 적이 없다"고 말했다.

찰스엔터가 "지금 그런 거냐"고 묻자 서인영은 "당연하다"고 답했다.

찰스엔터가 "이렇게 공개해도 되는 거냐"고 묻자 서인영은 "나는 항상 현재 진행형이다. 쉰 적이 없다니까"라고 해 웃음을 자아냈다.

서인영은 2022년 말 사업가 남성과 결혼했고, 이듬해 이혼했다.

서인영은 찰스엔터를 위해 소개팅 팁을 공개하기도 했다.

그는 "목선을 보여줘야 한다. 목선이 없으면 나처럼 얼굴로 끼를 다 떨어야 한다"고 말했다.

그러면서 "목선이 나오면 향기가 중요하다. 끝향이 좋은 향수를 써야 한다"며 직접 가져온 향수를 공중에 뿌렸다.

서인영은 "처음엔 단향이지만 끝에 페로몬이 들어가 있다. 섹시함을 줄 수 있는 향이다"고 했다.

서인영은 목과 손목에 뿌린 후 사타구니에도 묻혔다.

서인영은 "준비해야 한다. 사타구니에도 해줘야 한다. 그래야 걸어가거나 다리를 꼬아도 좋은 향이 난다"고 했다.

<뉴시스>

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