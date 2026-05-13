리그 6위 팀의 뒷심… KCC, 7번째 우승 금자탑

부산 KCC가 프로농구 KBL 역사에 새 이정표를 세웠다. 정규리그 6위로 플레이오프(PO)에 턱걸이했던 KCC는 상위 팀들을 연이어 꺾는 ‘업셋’ 끝에 최정상에 올랐다. 올 시즌 내내 ‘슈퍼팀’이라는 기대와 조직력 논란 사이를 오갔던 KCC는 결국 단기전 최강자의 면모를 입증하며 우승 트로피를 들어 올렸다.



KCC는 13일 고양 소노아레나에서 열린 2025~2026 KBL 챔피언결정전(7전4선승제) 5차전에서 고양 소노를 76-68로 꺾고 시리즈 전적 4승1패로 정상에 올랐다. 2024년 시즌 이후 2년 만이자 통산 7번째 우승이다.

“우리가 챔피언이다” 부산 KCC 선수단이 13일 고양 소노아레나에서 열린 2025~2026 프로농구 챔피언결정전 5차전에서 고양 소노를 꺾고 우승을 확정한 뒤 트로피를 들고 환호하고 있다. KCC는 정규리그 6위 팀 최초로 챔피언에 올랐다. KBL 제공

KCC는 경기 내내 리드를 놓치지 않으며 압도적인 경기 운영을 펼쳤다. 반면 소노는 2023년 창단 이후 첫 챔피언결정전 우승에 도전했지만 안방에서 아쉽게 고개를 숙였다.



이번 KCC의 우승은 이상민 감독이 지휘봉을 잡은 지 1년 만에 일궈낸 성과다. 선수 시절 ‘컴퓨터 가드’라 불리며 현역 최고의 포인트가드로서 KCC의 황금기를 이끌었던 이 감독은 지도자로 친정팀에 복귀한 뒤 첫 시즌 만에 팀을 정상에 올려놓으며 지도력까지 입증했다. 김승기, 전희철, 조상현 등 선수-코치-감독으로 모두 우승을 차지한 것은 이 감독이 네 번째지만 한 팀에서 선수-코치-감독으로 모두 우승을 경험한 건 이 감독이 최초다. 스타 플레이어가 감독으로는 성공하기 어렵다는 속설도 있지만, 스타 선수들의 마음을 누구보다 잘 아는 이 감독은 이해와 소통의 리더십으로 허웅, 허훈, 송교창, 최준용, 숀 롱 등 ‘슈퍼팀’ KCC의 조화를 끌어냈다.



KCC 우승의 중심에는 ‘야전사령관’ 허훈이 있었다. 스타군단 KCC의 메인 볼 핸들러로서 팀 공격을 진두지휘한 허훈의 이번 PO 성적표는 평균 12.8점, 8어시스트, 3.8리바운드, 1.3스틸. 승부처마다 득점포를 가동하며 해결사 본능을 뽐냈고, 숀 롱과의 2대2 게임을 기반으로 한 패스 게임까지 KCC의 공격은 허훈의 손끝에서 시작됐다. 아울러 상대 에이스이자 정규리그 최우수선수(MVP)인 이정현을 막아내는 수비까지 공수에 걸쳐 가장 공헌도가 높았던 허훈은 기자단 투표(총유효표 98표 중 79표)에서 압도적인 지지를 얻으며 챔프전 MVP에 등극했다. 특히 아버지인 허재가 감독으로서 우승 트로피를 들어올렸던 KCC 유니폼을 입고 프로 첫 우승을 해냈기에 의미는 더욱 깊었다. 허재(1997∼1998), 형 허웅(2023∼2024)도 챔프전 MVP를 수상해 ‘허씨 삼부자’는 모두 KBL 무대에서 챔프전 MVP를 수상하는 기염을 토했다.



동생 허훈에게 다소 가렸지만, 형 허웅도 정확한 3점포로 KCC의 외곽을 책임져줬다. 정규리그(평균 16.4점)보다 포스트시즌에서더 무서운 화력을 뿜어낸 그는 PO 12경기에서 평균 17.0점, 3점 슛 성공률 42.2(경기당 평균 3.2개)를 기록했다. 특히 2차전에서는 3점 슛 6개를 포함해 29점을 몰아치며 승부처마다 외곽포를 가동했다.



봄 농구에 강해 ‘봄 초이’라고 불리는 최준용도 이름값을 톡톡히 해냈다. 정규리그에서는 부상으로 22경기 출전에 그쳤으나, 큰 경기에 강한 면모를 포스트시즌에서 유감없이 발휘했다. 이번 포스트시즌에서 평균 18.8득점 7.4리바운드 2.5어시스트를 기록한 그는 개인 통산 네 차례 챔프전에 진출해 모두 우승 반지를 끼는 ‘진출 시 우승 확률 100’의 진기록을 이어갔다.



토종 빅4 중 유일하게 KCC에서 데뷔해 스타로 성장한 송교창은 챔프전 내내 소노의 핵심 득점원인 케빈 켐바오를 전담 마크하면서 평균 11.8점 6.8리바운드로 공수 양면에서 알토란 같은 활약을 펼쳤다. 송교창의 빈틈없는 수비로 정규리그에서 평균 15.3득점을 기록하던 켐바오의 화력은 챔프전에서 10.6점으로 묶였고, 덕분에 KCC가 초반 기선을 제압하는 결정적인 열쇠가 됐다.



KCC 외국인 선수 롱은 압도적인 골밑 장악력을 과시했다. 정규시즌 19.5점 12.5리바운드로 더블더블을 기록한 롱은 PO에서도 20.7점 12.6리바운드로 펄펄 날았다. 특히 1차전에서 22점 18리바운드로 기선을 제압한 롱은 3차전 종료 직전 얻은 자유투 2개를 모두 성공시키며 1점 차 역전승을 견인하기도 했다.



KCC에게 밀려 준우승에 그쳤지만, 소노는 이번 봄 농구의 진정한 주인공이라고 할 정도로 돌풍을 일으켰다. 시즌 초반 10위로 떨어졌지만, 후반기 들어 이정현-네이던 나이트-켐바오로 이어지는 ‘빅3’를 중심으로 한 손창환 감독 특유의 템포 푸시에 이은 스페이싱, 양궁농구로 5∼6라운드에 10연승을 달리며 창단 첫 봄 농구 진출에 성공했다. PO에서는 4위 서울 SK와 정규리그 우승팀 창원 LG까지 모두 3전 전승으로 물리치며 창단 첫 챔프전 진출에도 성공했다. 선수 시절 철저한 무명이었으나 전력분석원과 코치로 20년간을 보내며 자신만의 농구를 완성한 손 감독은 소노의 돌풍을 진두지휘하며 사령탑 첫 시즌에 지도력을 인정받았다.

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