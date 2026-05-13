포항시, 고용위기 선제대응지역 지정 연장… 11월까지 정부 지원 유지

경북 포항시는 13일 고용노동부가 ‘2026년 제4차 고용정책심의회’에서 포항시의 ‘고용위기 선제대응지역’ 지정기간을 6개월 연장하기로 결정함에 따라 지역 고용안정 지원이 오는 11월 20일까지 이어지게 됐다고 밝혔다.

이에 따라 시는 기존 이달 20일까지로 지정됐던 기간 종료 이후에도 추가적인 정부 지원을 받을 수 있게 됐다.

포항시청사 전경. 포항시 제공

철강산업 경기 둔화에 따른 고용 위기에 선제적으로 대응하고 지역 고용시장 안정성을 확보하기 위한 포항시의 적극적인 대응이 반영된 이번 지정 연장에 발맞춰 경상북도 주관 ‘버팀이음 프로젝트’와의 연계를 강화할 방침이다.

철강 및 관련 산업의 위기로 고용 불안을 겪는 재직·퇴직 근로자들에게 생활 안정, 일자리 전환, 재취업 등을 맞춤형으로 제공하는 이 프로젝트는 정부의 선제대응지역 지원제도와 맞물려 한층 두터운 고용안전망 역할을 할 것으로 기대된다.

근로자 지원 혜택으로는 ▲내일배움카드 지원 확대(300만 원→500만 원) ▲생활안정자금 융자 확대(2,500만 원→3,000만 원) ▲임금 체불 근로자 생계비 융자 확대(1,000만 원→1,500만 원) ▲직업훈련 생계비 대부 확대(1,000만 원→2,000만 원) ▲국민취업지원제도Ⅱ유형 소득요건 면제 등이 포함된다.

기업에는 ▲고용유지지원금 상향(휴업수당의 66.6%→80%) ▲사업주 직업훈련 지원 확대(훈련비 단가의 100%→130%) ▲지역고용촉진지원금 지원(신규 채용시 월 통상임금의 최대 50% 지원) 등의 혜택이 제공된다.

이상엽 일자리경제국장은 “이번 지정 연장은 고용노동부 포항고용노동지청과 경북도 등 관계기관과 긴밀히 협력해 온 결과”라며 “고용 불안에 직면한 근로자와 경영난을 겪는 기업들이 실질적인 도움을 받을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

포항시는 앞으로도 경제지표와 고용시장 동향을 지속적으로 분석해 철강산업 불황에 따른 고용 위기에 선제적으로 대응하고 안정적인 일자리 생태계 조성에 행정력을 집중할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지