조현일 경산시장 예비후보, 제2선거구 6대 공약 발표 [6·3의 선택]

조현일 경산시장 예비후보는 13일 진량·자인·남산·용성 지역 발전을 위한 제2선거구 6대 핵심 공약을 발표하고 국민의힘 후보 승리를 위한 결속을 강조했다.

조 예비후보는 제2선거구 김현락 예비후보 선거사무실에서 국민의힘 출마 후보와 주요 당원들이 참석한 가운데 교통망 확충, 민생경제 활성화, 시민 체감형 복지 확대를 골자로 한 공약을 제시했다고 밝혔다.

조현일(오른쪽 두번째) 경산시장 예비후보는 13일 진량·자인·남산·용성 지역 발전을 위한 제2선거구 6대 핵심 공약을 발표하고 있다. 조현일 경산시장 예비후보 캠프 제공

주요 공약은 ▲경산~울산 간 고속도로 신설 추진 ▲진량 하이패스 IC 조기 완공 ▲하대~옥천 간 도로 개설 조기 완공 ▲자인공설시장 현대화 및 대규모 주차장 조성 ▲경산산업단지 근로자 셔틀버스 운행 추진 ▲농촌 지역 ‘경산 행복택시’ 운행 확대 등이다.

조현일 경산시장 예비후보는 “지역의 확실한 변화를 위해서는 검증된 국민의힘 후보들의 승리가 중요하다”며 “이 지역 2-나 김현락 후보의 명예 선거대책위원장을 맡는다는 각오로 제2선거구를 비롯한 경산 전역에서 국민의힘 승리를 이끌겠다”고 밝혔다.

이번 공약은 제2선거구의 교통 불편 해소와 지역경제 활성화, 농촌 주민 이동권 보장을 통해 생활밀착형 발전 기반을 마련하는 데 초점을 맞췄다.

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