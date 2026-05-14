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李대통령 정무특보 출신 6선… “6월까지 원구성” 속도전 예고

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박유빈 기자 yb@segye.com

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與, 차기 국회의장 후보에 조정식

결선 없이 1차 투표서 승리 확정
李 ‘조 지지 논란’ X글 영향 준 듯
“일 잘하는 李정부·국회 만들 것
국정과제 입법 연내 모두 처리”
‘협치보다 입법 속도’ 방점 전망

더불어민주당 조정식 의원이 13일 민주당 의원총회를 통해 22대 국회 후반기 국회의장 후보로 선출된 배경에는 친명(친이재명) 전략이 주효했던 것으로 풀이된다. 조 의원은 이재명 대통령의 당대표 시절 민주당 사무총장을 맡으며 지근거리에서 당무를 처리했고, 지난해 말부터 이달 초까지 대통령 정무특별보좌관을 지내며 국회 내 대표적인 ‘명심(明心·이 대통령의 의중)’으로 활동했다. 신임 의장 임무로는 후반기 국회 원 구성에 더해 전반기에 무산된 개헌 등이 꼽힌다.

 

제22대 국회 후반기 국회의장과 부의장 후보로 선출된 조정식·남인순 의원이 13일 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 국회의장 및 부의장 후보 선출 의원총회에서 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 정청래 대표, 조 의원, 남 의원, 한병도 원내대표. 공동취재사진
제22대 국회 후반기 국회의장과 부의장 후보로 선출된 조정식·남인순 의원이 13일 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 국회의장 및 부의장 후보 선출 의원총회에서 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 정청래 대표, 조 의원, 남 의원, 한병도 원내대표. 공동취재사진

◆‘친명’ 전략 주효

 

민주당 원내대표·국회의장단 선거관리위원회 위원장을 맡은 소병훈 의원이 “기호 2번 조정식 후보가 과반 득표로 22대 국회 후반기 국회의장 후보에 당선됐다”고 발표하자 의원총회에 참석한 의원들은 박수로 축하했다. 조 의원은 당선수락연설에서 “국회의장이란 막중한 직을 맡겨줘서 진심으로 감사하다”며 “함께했던 김태년·박지원 의원에게도 깊이 감사하다”고 말했다. 조 의원은 “대한민국은 거대한 시대적 전환의 한복판에 있다”며 “국회가 변화를 선도하고 미래를 설계하도록, 일 잘하는 이재명정부와 국회를 만들도록 책임지겠다”고 밝혔다.

 

같이 차기 의장에 입후보했던 김·박 의원도 친명을 내세웠으나 특히 조 의원은 자신을 ‘이재명정부 성공을 완성할 적임자’라고 강조했다. 이날 정견발표에서 그는 “차기 정권을 재창출하는 것이 저의 마지막 소명”이라고 발언했다. 조 의원은 지난 6일 본지 인터뷰에서도 “최근까지 이 대통령 정무특보로서 합을 맞춰온 동지”라며 “국민주권국회, 민생국회 실현을 위해 협치보단 속도가 중요해 국회의장이 컨트롤타워가 돼 이재명정부 입법 속도전을 견인하겠다”고 했다.

 

제22대 국회 후반기 국회의장 후보로 선출된 조정식 의원이 13일 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 국회의장 및 부의장 후보 선출 의원총회에서 인사말을 하고 있다. 공동취재사진
제22대 국회 후반기 국회의장 후보로 선출된 조정식 의원이 13일 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 국회의장 및 부의장 후보 선출 의원총회에서 인사말을 하고 있다. 공동취재사진

조 의원은 21대 국회부터 세 번째 의장에 도전해 후보로 선출됐다. 온화한 성품에 오랜 기간 의장 선거를 준비해온 조 의원은 초선 의원을 중심으로 가장 많은 의원 표를 확보했다고 알려졌다.

 

국회의장 후보 경선이 다가오며 당내에서는 중진 의원들이 조 의원에 비해 상대적으로 지지한다고 알려진 김·박 의원의 약진을 예상, 결선투표까지 치를 것이란 전망도 늘었다. 김 의원이 선거 막바지에 의원 표를 추가 확보했으며 박 의원은 이번 의장 선거에 처음으로 도입된 권리당원 투표에서 크게 앞선다는 근거였다. 이 대통령이 지난 11일 X에 권리당원 선호투표 방식을 설명하며 조 의원을 ‘1위’로 택한 글을 공유해 세 후보 간 경쟁이 치열했다.

 

한 초선 의원은 “결선투표까지 갈 것으로 예상했다”며 “당원 마음이 크게 바뀌었다기보다는 이 대통령 글을 본 의원들이 더 (조 의원에게 투표하기로) 마음을 먹은 것 같다”고 추측했다.

 

제22대 국회 후반기 신임 국회의장 후보로 선출된 조정식 더불어민주당 의원과 국회부의장 후보로 선출된 남인순 의원이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 국회의장 및 부의장 후보 선출 의원총회에서 정청래 대표, 한병도 원내대표 등과 기념 촬영을 하고 있다. 공동취재사진
제22대 국회 후반기 신임 국회의장 후보로 선출된 조정식 더불어민주당 의원과 국회부의장 후보로 선출된 남인순 의원이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 국회의장 및 부의장 후보 선출 의원총회에서 정청래 대표, 한병도 원내대표 등과 기념 촬영을 하고 있다. 공동취재사진

◆새 국회의장 과제는

 

신임 의장에게 주어진 첫 과제는 후반기 국회 원 구성이다. 조 의원은 당선수락연설에서 “6월 내로 원 구성을 신속히 완료하고, 12월 내로 국정과제 입법을 모두 처리하겠다”고 말했다. 22대 국회 임기가 절반을 지나며 국회 상임위원회 위원장과 위원을 새로 구성해야 하나 그동안 국회는 반복적으로 후반기 원 구성을 놓고 여야가 갈등하며 멈춰 섰다. 조 의원은 인터뷰에서 국민의힘과 국회 법제사법위원회 위원장 자리를 놓고 반목할 경우를 묻자 “법사위는 집권여당이 하는 것”이라며 “의장이 여당이니까 법사위는 야당에 달라는 주장은 용납할 수 없다”고 단호히 말한 바 있다.

 

우원식 국회의장이 꺼낸 개헌도 주요 과제다. 조 의원은 정견발표에서도 “개헌국회를 만들겠다”며 “2027년은 ‘87 헌법 체제’가 40년 되는 해로, 국회 개헌특위를 구성해 야당 협력을 이끌어내겠다”고 말했다. 이밖에 형사소송법 개정(보완수사권) 등 민주당이 추진하려는 개혁입법도 남았다.

 

‘빈민운동 대부’인 고(故) 제정구 의원의 정책보좌관으로 정치에 입문한 조 의원은 17대 국회에 첫 등원해 이번 국회까지 경기 시흥을에서 6선을 지냈다. 이 대통령의 민주당 시절에 사무총장으로서 22대 총선 공천을 관리했다.


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