아시아나 품은 ‘통합 대한항공’ 12월 공식 출범

대한항공이 아시아나항공을 품고 12월17일 ‘통합 대한항공’으로 공식 출범한다.



13일 대한항공과 아시아나항공에 따르면, 양사는 이날 정기 이사회를 열고 합병계약 체결을 승인했다. 14일 합병 계약을 체결한 뒤 통합 항공사 출범 일자를 공식화할 예정이다.

서울 강서구 김포공항 국내선 활주로에서 대한항공 여객기가 이륙 준비를 하는 모습. 뉴스1

양사 합병 계약 체결은 2020년 11월17일 대한항공과 아시아나항공의 신주 인수계약 체결 이후 5년6개월여 만이다.



대한항공은 이 기간 정부와 채권단이 아시아나항공에 지원한 3조6000억원의 정책자금 전액을 상환하며 통합 항공사 출범의 기틀을 닦았다고 설명했다. 대한항공은 아시아나항공의 자산과 부채, 권리 의무, 근로자 일체를 승계하게 된다. 관련 법령에 따른 대한항공과 아시아나 합병 비율은 1 대 0.2736432로 산정돼, 대한항공의 자본금은 1017억원 증가할 것으로 예상된다.



양사는 항공사 안전 운항체계의 안정적인 통합에 필요한 운영기준 변경 인가 신청 등 필요한 제반 절차가 모두 마무리되는 대로 8월쯤 각자 합병을 결의할 예정이다. 마일리지 통합안은 공정거래위원회 등 관계 당국과 협의를 거쳐 고객들에게 안내된다. 대한항공은 관계자는 “통합 항공사 출범은 대한민국 항공산업을 한 단계 끌어올릴 것”이라고 했다.

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