충북도·청주시 ‘AI 특화 시범도시’ 공모 도전…SKT와 맞손

충북도와 청주시 등이 ‘인공지능(AI) 시범도시 조성 사업’ 공모에 본격적으로 뛰어들었다.

13일 충북도청 여는마당에서 충북도, 청주시, SK텔레콤, 충북과학기술혁신원이 국토교통부의 ‘AI 특화 시범도시 사업’ 공모 참여를 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 민간의 첨단 인공지능 기술력을 도시 기반에 결합해 충북만의 차별화된 인공지능 도시 모형을 구축하기 위해 마련됐다.

충북도와 청주시, SK텔레콤, 충북과학기술혁신원이 13일 도청에서 ‘AI특화 시범도시 사업’ 공모를 위한 업무협약을 체결했다. 충북도 제공

국토부가 추진하는 ‘AI 특화 시범도시 사업’은 교통·안전·행정 등 도시의 다양한 분야에 인공지능 기술을 접목해 실증할 수 있게 인공지능 기반과 도시데이터, 규제 특례를 갖춘 시범도시를 조성하는 국가 핵심 사업이다. 이번 공모에서는 대전·충북·충남권 1개소와 강원권 1개소 등 전국에서 단 2개소만 선정될 예정이다.

이들 기관은 협의체를 구성해 공모 △제안서 작성 △사업대상지 구상 △특화 서비스 발굴 △도시데이터 활용 및 기술 실증 등에 협력하기로 했다. 특히 국내 최고 수준의 ‘전 단계 인공지능(풀스택 AI)’ 기술을 보유한 SK텔레콤이 대표사로 참여했다. 이 회사는 한국어 특화 거대언어모델(LLM)과 인공지능 기반 자산을 바탕으로 충북형 인공지능 특화 서비스 발굴과 실증을 주도할 계획이다. 이동옥 충북도지사 권한대행은 “인공지능 특화 시범도시는 도시 운영 방식을 인공지능 중심으로 전환하는 미래도시 사업”이라고 설명했다.

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