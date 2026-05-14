[이코노 브리핑] 하나銀, 퇴직연금 ETF거래 서비스 개편 외

하나銀, 퇴직연금 ETF거래 서비스 개편

하나은행은 모바일 애플리케이션(앱) ‘하나원큐’ 내 퇴직연금 비대면 상장지수펀드(ETF) 거래 서비스를 개편했다고 13일 밝혔다. 코스콤의 ETF 플랫폼인 ‘ETF 체크(CHECK)’를 연계해 고객이 ETF 상품의 실시간 호가와 시장 정보를 확인할 수 있도록 했다. 보유한 퇴직연금 ETF가 미리 설정한 목표 수익률에 도달할 경우 즉시 알림을 보내주는 기능도 도입했다.

국민銀, ‘K콘텐츠 성장’ 금융지원 협약

KB국민은행이 13일 신용보증기금·한국콘텐츠진흥원과 ‘K콘텐츠 생산적 금융지원 협약’을 체결했다. 협약에 따라 KB국민은행은 신용보증기금에 10억원을 특별출연해 200억원 규모의 보증서 담보대출을 지원하고, 한국콘텐츠진흥원은 콘텐츠 가치평가를 통해 우수 콘텐츠 기업을 발굴·추천하는 역할을 맡는다. 세 기관은 이를 바탕으로 콘텐츠 기업 맞춤형 지원에 협력할 계획이다.

모건스탠리, 올 코스피 전망치 9500 제시

글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리가 13일 올해 코스피 전망치를 9500포인트로 제시하며 강세장이 이어진다면 1만포인트도 가능할 것이라고 밝혔다. 모건스탠리는 전날 내놓은 보고서에서 “코스피가 구조적인 성장과 개혁 지속성으로 인해 상승 흐름을 이어갈 것으로 기대한다”며 연말까지 코스피 전망 범위를 6500∼9500포인트로 제시했다. 그러면서 올해 상반기 목표치는 8500포인트로 예상했고 강세장 시나리오에서는 연말까지 1만포인트도 가능하다고 내다봤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지