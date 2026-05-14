광주 전역서 자율주행차 200대 달린다

광주에 자율주행차 200대를 투입하는 대규모 실증사업이 본격적으로 시작된다. 민관이 ‘원팀’이 돼 운전자 개입 없이 스스로 주행하는 수준의 자율주행을 내년까지 실현하겠다는 것이다.



국토교통부는 13일 광주 김대중컨퍼런스센터에서 ‘대한민국 자율주행팀 업무협약식’을 개최했다고 밝혔다. 광주 자율주행 실증도시 조성사업은 광주 생활권 500.97㎢에 자율주행차량 200대를 투입해 2027년까지 레벨4(고도 자율주행) 실현을 목표로 하고 있다.



앞서 현대차를 비롯한 국내 자율주행 기업인 오토노머스에이투지(A2Z), 라이드플럭스 등 3개사가 참여기업으로 선정됐다. 이들 기업은 차량에 센서와 소프트웨어(SW)를 탑재하고 안전검증 절차를 거쳐 도로를 주행하면서 자율주행 데이터 수집 등 실증에 착수하게 된다.



현대차·기아는 기존 양산 차량을 기반으로 제작한 자율주행차량 200여대를 실증 차량으로 내놓는다. 또 인공지능(AI) 기반 모빌리티 플랫폼 ‘셔클’을 활용한 자율주행 서비스 플랫폼 운영과 자체 개발한 솔루션 ‘아트리아 AI’를 투입해 자율주행 기술 실증에도 참여한다. 아트리아 AI는 인식·판단·제어 전 과정을 하나의 AI 모델로 연결하는 ‘E2E(엔드 투 엔드)’ 방식으로 구현되는 것이 특징이다.



삼성화재는 자율주행 전용 보험상품을 개발하고 사고 시 긴급출동과 원인 분석을 담당한다. 삼성화재는 사고당 최대 100억원, 연간 총 300억원을 보장하는 업계 유일 ‘자율주행 전용보험’을 출시한다. 보장 범위는 제조사·SW 개발사·차량 관제사 과실에 의한 사고는 물론 외부 해킹에 따른 사이버 보안 리스크까지 확대했다.



한국교통안전공단은 24시간 실증 운영을 위한 사업 관리와 성과 검증을 맡고 광주광역시는 차고지, 충전설비 등 인프라를 지원한다. 국토부는 사업을 총괄한다.



김윤덕 국토부 장관은 “자율주행 실증도시 사업을 규제 특례와 정책지원 패키지를 결합한 메가 특구로 추진하겠다”고 밝혔다. 이어 “자율주행 분야의 선두 주자인 미국과 중국에 뒤처질 수 없다”며 “이 자리가 반격의 출발점이 돼 글로벌 ‘톱3’로 도약할 것”이라고 강조했다.

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