李 대통령 “조선산업 생태계 유지 정부가 신경써야”

이재명 대통령은 13일 울산을 찾아 조선업계 및 노동조합 관계자 등과 만나 ‘K조선’ 도약 방안에 대해 논의했다. 청와대는 K조선에 기회 요인과 위기 요인이 공존하는 상황인 만큼 미래 비전을 실현해나가기 위한 지원을 이어간다는 방침이다. 6·3 지방선거를 한 달도 채 앞두지 않은 상황에서 이뤄진 이 대통령의 지방 행보라는 점도 눈에 띄는 대목이다.

“K조선 위기·기회 공존” 이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소를 방문해 LNG선 화물창에서 정기선 HD현대 회장(오른쪽)의 설명을 듣고 있다. 이 대통령은 이날 울산 조선업계 및 노동조합 관계자들을 만나 ‘K조선’ 도약 방안에 대해 논의했다. 울산=남정탁 기자

이 대통령은 이날 오후 울산에서 주재한 ‘K조선 미래비전 간담회’에서 “(조선산업은) 불황기는 견뎌내기 어렵고 호황기에는 인력이 부족하다 보니까 산업 현장이 좀 다층화되고, 고용 구조가 불안정해지는 문제점이 있는 것 같다”며 “조선산업은 매우 중요한 산업인데 이런 위험에 노출돼 있기 때문에 정부의 역할과 노력도 중요한 것 같다”고 밝혔다. 그러면서 “현장에 자율적으로 다 맡겨 놓는다고 해결되지 않을 것 같아서 우리 정부로서도 고용 유지나 조선산업 생태계 유지·발전에 많은 관심을 가져야 한다고 생각한다”고 했다. 간담회에는 대형·중형·소형 조선사와 사내외협력사, 기자재 업체뿐 아니라 금융기관, 조선소 노동자 대표 등 조선산업 생태계 전반의 관계자들이 참석했다.



이날 김정관 산업통상부 장관은 정부합동 ‘K조선 미래비전’을 제시했다. 정부와 청와대는 최근 조선업계 상황을 두고 긍·부정적 요인이 모두 작용하고 있다고 보고 있다. 친환경 선박 등 고부가선박을 중심으로 한 글로벌 발주 증가 추세와 주요국들과의 협력 확대 등은 기회 요인으로 꼽히지만, 치열한 수주 경쟁, 취약한 중소조선 및 기자재 생태계, 숙련 인력 부족 등은 여전히 위기 요인으로 작용하는 중이다.

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