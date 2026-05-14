현대차, 뉴욕서 ‘월드컵 100년史’ 알린다

현대차는 ‘2026 FIFA(국제축구연맹) 월드컵’을 맞아 미국 뉴욕에서 FIFA 뮤지엄을 열고 ‘레거시 오브 챔피언즈’ 전시를 개최한다.



13일 현대차에 따르면 이번 전시는 다음 달 11일부터 7월19일까지 맨해튼 록펠러 센터 내 라디오파크에서 열린다. 1930년 첫 월드컵부터 현재까지 100여년간의 월드컵 역사를 돌아보고, 각각의 월드컵 대회가 축구 팬들에게 어떤 영향을 미쳤는지 한눈에 볼 수 있도록 꾸려졌다.



전시장에는 역대 월드컵 대회를 주제로 각 대회의 상징적인 순간과 우승팀, 주요 선수들을 소개하는 콘텐츠가 마련됐다. 특히 실제 경기에서 사용된 유물을 전시해 축구를 잘 알지 못하는 관람객도 월드컵 역사와 의미를 느끼도록 했다. 2026 월드컵에 참가하는 48개국 대표팀의 유니폼을 한자리에서 볼 수 있고, 월드컵 첫 우승 트로피인 ‘줄리메컵’도 공개된다.



현대차는 1999년 미국 여자 월드컵을 시작으로 27년간 FIFA 후원을 이어왔다. 특히 2026 월드컵에서는 보스턴다이내믹스와 협업해 첨단 로보틱스 기술도 선보일 예정이다.

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