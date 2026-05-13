월가도 ‘미토스 쇼크’… 美은행들, 보안 강화

앤트로픽의 최신 인공지능(AI) ‘미토스’의 등장으로 미국 금융계의 전산 취약점이 대거 드러나면서 대형 은행들이 시스템 보수에 나섰다. 앤트로픽의 퇴출 절차를 밟고 있던 미 국방부(전쟁부)도 미토스를 사용하는 것으로 밝혀졌다.

사진=로이터연합뉴스

로이터통신은 12일(현지시간) 복수의 내부 소식통을 인용해 미토스를 도입한 주요 은행들이 미토스가 적발한 시스템 결함을 분석하며 소프트웨어 업그레이드 등을 준비하고 있다고 보도했다.



이들 은행은 미토스에 대한 접근 권한이 없는 중소형 은행과도 관련 보안 정보를 공유하면서 금융계 전반의 시스템 점검에 나서고 있는 것으로 알려졌다.



앤트로픽이 개발한 미토스는 프로그래밍 업무를 대행하는 기존 AI의 성능을 넘어 내부 전산망과 운영체제(OS) 등의 보안상 취약점까지 탐지하고 분석할 수 있다. 미토스는 해킹 리스크가 상존하는 금융 업계에서 인간보다 보안 기술의 한계를 더 잘 파악한다는 평이다.



특히 미토스는 상대적으로 위험도가 낮은 취약점들이 결합돼 위험도가 커지는 것을 포착하는 데 뛰어난 것으로 알려졌다. 또한 폐쇄형 소프트웨어뿐만 아니라 오픈소스 코드에서도 취약점을 찾아내 금융계에 거센 소프트웨어 업그레이드 압박을 주고 있다.



데이터 서비스 기업 ‘인세도’의 공동 창립자이자 최고경영자(CEO)인 니틴 세스는 로이터에 “사이버 리스크는 기계의 속도로 진화하지만, 은행 방어 체계는 인간의 속도에 머물러 있다는 사실을 일깨워줬다는 점에서 미토스의 등장은 놀라운 사건”이라며 “누구든 바로 약점을 찾아 범죄에 악용할 수 있는 시대가 됐다”고 지적했다.



이 같은 미토스의 놀라운 성능 때문에 미 국방부도 앤트로픽의 미토스를 도입하고 있는 것으로 나타났다. 앞서 국방부는 AI 사용 범위를 두고 갈등을 빚은 앤트로픽의 AI 제품을 군 시스템에서 퇴출하기로 결정한 바 있다.



에밀 마이클 국방부 연구공학 담당 차관 겸 최고기술책임자(CTO)는 이날 미 워싱턴에서 열린 한 콘퍼런스에서 국방부의 모순된 행동에 대해 “미토스 문제는 국가 안보의 중대한 순간”이라고 했다. 이어 그는 미토스가 사이버 취약점을 찾아내고 보완하는 데 특화돼 있다면서 국방부가 이를 도입해 네트워크 보안을 강화했다고 설명했다.



마이클 차관은 이어 미토스와 같은 AI 모델의 등장으로 항상 있었던 사이버 취약점이 더 빠르게 악용될 수도, 더 빠르게 보완될 수도 있다고 덧붙였다.

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