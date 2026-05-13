한·일 청년들, 일본서 ‘평화의 슛’…피스리그 챔피언십 개최

한·일 미래세대가 국경을 넘어 우정을 나누고 지구촌 평화에 기여하기 위한 스포츠 축제가 열린다.

한국에티오피아 우호협회·FC 알렉산더·YSC(풋살 동호회)는 16일 일본 요코하마 마리노스 풋볼 파크에서 ‘2026 한·일 미래세대 피스리그 챔피언십’을 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 대회는 한·일 청년들이 소통하며 동북아 평화의 기반을 마련하자는 취지에서 기획됐다. 초·중·고·대학생 및 청년들이 참여하는 5대 5 풋살 토너먼트 형식으로 진행된다.

대회 참가비 전액은 6·25 전쟁 당시 6038명의 장병을 파병해 대한민국을 지켜줬던 ‘형제의 나라’ 에티오피아의 고아원 건립 기금으로 기부된다.

과거 에티오피아 참전용사들은 경기 동두천에 ‘보화원’이라는 고아원을 세워 우리 전쟁고아들을 돌본 바 있다.

지난해 6월 경기 구리에서 열린 후원 경기와 일본 오사카, 미국 로스앤젤레스 등지에서 열린 미래세대 축제에 이어 개최되는 이번 대회는 청년들의 자발적인 참여로 이루어진다는 점에서 의미가 깊다.

행사 관계자는 “스포츠에는 언어와 국경을 초월하는 힘이 있다”며 “한·일 청년들이 땀 흘리며 나누는 우정이 에티오피아 아이들에게는 희망이 되고, 동북아에는 평화의 씨앗이 되길 바란다”고 전했다.

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