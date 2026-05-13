이마트, 1분기 영업익 1783억 ‘깜짝 실적’… 14년 만에 최대치 경신

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이마트가 올해 1분기 수익성 개선에 성공하며 ‘유통 공룡’의 저력을 증명했다.

13일 이마트는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 1783억원을 기록하며 지난해 같은 기간보다 11.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이번 영업이익은 1분기 기준으로 보면 2012년 1905억원을 기록한 이후 14년 만에 가장 높은 수준이다. 매출은 7조1234억원으로 작년 동기 대비 1.3% 소폭 감소했지만, 순이익은 794억원을 기록하며 내실 있는 성장을 이뤄냈다.

◆ 공간 바꾸니 고객 몰려… 일산점 방문객 104% 급증

이번 호실적의 배경에는 오프라인 점포의 과감한 리뉴얼이 자리 잡고 있다. 이마트는 단순히 물건을 파는 공간을 넘어 독자가 머물고 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠를 강화했다. 실제로 ‘스타필드 마켓’으로 새단장한 일산점은 리뉴얼 이후 방문 고객 수가 104.3% 폭증했다.

일산점의 매출 역시 전년 대비 75.1% 늘어났으며, 동탄점과 경산점도 각각 12.1%와 18.5%의 매출 신장률을 보였다. 리뉴얼을 거친 3개 점포의 평균을 보면 3시간 이상 머무는 장기 체류 고객 비중이 87.1%나 늘었다.

◆ 트레이더스 ‘역대급 매출’… 통합 매입 통한 원가 절감 주효

창고형 할인점인 트레이더스의 활약도 눈부시다. 트레이더스는 1분기 총매출 1조601억원을 기록하며 역대 최고치를 경신했다. 고물가 기조가 이어지면서 대용량 가성비 상품을 찾는 수요가 몰린 결과다. 영업이익 또한 478억원을 달성하며 전체 실적을 견인했다.

이마트는 통합 매입 시스템을 통해 원가를 낮추고 이를 다시 가격 혜택으로 전환하는 구조를 확립했다. 할인 행사 ‘고래잇 페스타’의 경우 매출과 고객 수가 각각 3.5%와 6.0% 늘어났다. 별도 기준 영업이익도 1463억원을 기록해 2018년 이후 8년 만에 1분기 최대 실적을 달성했다.

◆ 정용진식 ‘현장 경영’ 성과… 미래 사업으로 동력 잇는다

신년사 이후 정용진 회장의 광폭 행보도 실적 개선의 기폭제가 됐다. 정 회장은 죽전점과 트레이더스 구월 등 주요 점포를 직접 방문해 체질 변화를 독려했다. 특히 이번 실적부터 알리익스프레스와 합작사를 설립한 G마켓을 연결 실적에서 제외하며 경영 효율성을 높였다. G마켓은 실적에서 빠졌지만 4년 만에 총거래액이 반등하며 외형 확장에 성공했다는 평가를 받는다.

이마트 관계자는 “기존 사업의 성장세를 바탕으로 AI 데이터 센터 건립 등 디지털 전환과 미래 성장 동력 확보에 박차를 가할 것”이라고 밝혔다.

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