“정치인과 예술인 뇌구조 달라”…민희진, 전남대 특강서 발언 ‘화제’

민희진 오케이레코즈 대표가 광주를 찾아 5·18 정신과 K-컬처, 문화 정책에 대한 자신의 생각을 밝혀 눈길을 끌었다.
민 대표는 12일 전남대학교 용지관 컨벤션홀에서 열린 특강을 진행했다. 이번 강연은 전남대 5·18연구소가 창립 30주년과 5·18 민주화운동 46주년을 기념해 마련했다. 현장에는 학생과 시민들이 몰리며 복도까지 청중으로 가득 찼다.
민 대표는 강연에서 “항쟁이 있어야 변화가 있다”며 “성공으로 끝나지 못했다고 해도 저항은 세상에 전달하는 의의가 크다”고 말했다.
그는 5·18에 대해 “있었던 사실이고 역사”라며 “이걸 정치적으로 다르게 해석하고 다른 이야기를 하는데, 국민이 이 역사를 외면하면 안 된다”고 강조했다.
민 대표는 하이브 산하 레이블 어도어 대표 시절 그룹 뉴진스를 론칭한 뒤 경영 분쟁을 겪고 독립 레이블을 설립한 배경도 언급했다.
그는 “나는 음악이 하고 싶어서 레이블을 했다”며 “기본이 탄탄하면 그 자체만으로 산업이 될 수 있고, 결국 본질에 집중하는 사람이 큰 흐름을 바꿀 수밖에 없다”고 말했다. 이어 “자본의 힘이 창작 영역을 휘두르려 할 때 이를 막고 아티스트를 보호할 최소한의 방어막이 필요하다고 생각했다”고 덧붙였다.
최근 논란이 이어지는 한국예술종합학교의 광주 이전 문제에 대해서는 반대 입장을 밝혔다. 민 대표는 “정치인과 예술인은 뇌 구조가 달라 말도 안 되는 정책이 나오기도 한다”며 “갑자기 한예종을 광주로 이전하는 것은 반대다. 인위적인 것은 문화에서 도태되고 대중에게 외면받는다”고 말했다.
한편 민 대표는 강연에 앞서 광주 북구의 국립5·18민주묘지를 찾아 참배했다.
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