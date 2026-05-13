목욕하러 갔다가 참변, 노인 2명 잇따라 ‘사망’…원인은 ‘급격한 온도 변화’ 추정

뉴시스

목욕탕을 찾은 60대·70대 노인들이 사망하는 사고가 잇따라 발생했다.

지금까지 범죄혐의점은 확인되지 않은 가운데, 소방당국은 ‘급격한 온도 변화’로 인해 사망한 것으로 추정하고 있다.

13일 경찰과 소방 당국에 따르면 사망사고는 전날 오후 4시 27분쯤 구리시 인창동의 한 목욕탕에서 발생했다.

사고 당시 이 목욕탕을 찾은 70대 남성 A씨는 “물에 빠진 것 같다”는 신고를 받고 출동한 소방 당국에 의해 병원으로 이송됐으나 숨졌다.

또 같은 날 오후 1시 40분쯤 가평군 청평면의 한 목욕탕에서도 60대 남성 B씨가 물에 엎드린 상태로 떠 있다는 신고가 접수됐다.

B씨도 심폐소생술을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

경찰은 두 사건 모두 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고, 심혈관 질환이나 혈압 이상 등의 가능성을 포함해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

이 사건에 대해 소방 당국은 “목욕탕 이용 시 급격한 온도 변화가 혈압 저하나 심혈관계 부담으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다”고 당부했다.

목욕탕이나 사우나에서 발생하는 돌연사 사고의 주요 원인으로 ‘급격한 온도 변화’가 지목된다.

전문가들은 “차가운 환경과 뜨거운 물을 반복적으로 오가는 과정에서 혈압과 심장 기능에 큰 부담이 가해질 수 있다”고 경고한다.

우리 몸은 체온 유지를 위해 혈관을 수축시킨다. 이 과정에서 혈압이 상승하고 심장 부담이 커진다.

이후 뜨거운 욕탕이나 사우나에 갑자기 들어가면 혈관이 빠르게 확장되면서 혈압이 급격히 떨어질 수 있다.

문제는 이러한 혈압 변화가 짧은 시간 안에 반복될 경우다. 일부 사람들은 어지럼증이나 실신을 겪을 수 있으며, 심한 경우 부정맥·심근경색·뇌졸중으로 이어질 위험도 있다. 특히 욕조 안에서 의식을 잃을 경우 익사 사고로 연결될 가능성도 크다.

이번 사고에서처럼 고령층은 더 많은 주의가 필요하다. 나이가 들수록 혈압 조절 능력과 심혈관 기능이 떨어지기 때문이다.

소방 당국 관계자는 “안전한 입욕을 위해서는 탕에 들어가기 전 가벼운 스트레칭과 간단한 샤워로 체온을 서서히 높이고, 입욕 시간은 10∼15분 이내로 하는 것이 바람직하다”며 “입욕 후에는 충분한 휴식을 취하는 것이 좋다”고 당부했다.

한편 목욕 중 어지럽거나 가슴 통증, 호흡곤란 증상이 나타나면 즉시 탕에서 나와 휴식을 취해야 한다.

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