오더인, 제조 메뉴·바코드 상품 통합 키오스크 출시

사진=오더인 제공

스마트 리테일 솔루션 기업 오더인(ORDERIN)이 제조 메뉴와 바코드 상품을 함께 판매할 수 있는 ‘오더인 올인원 키오스크’를 정식 출시했다고 밝혔다. 일반 매장부터 주간 유인·야간 무인 방식의 하이브리드 매장까지 하나의 시스템으로 지원하는 통합형 키오스크다.

이번 제품은 앞서 전시회를 통해 공개한 하이브리드형 키오스크를 기반으로 개발됐다. 베타 테스트 기간 동안 수집한 사용자 의견을 반영해 운영 기능과 사용성을 개선한 뒤 정식 제품으로 출시했다.

오더인 올인원 키오스크는 음식점과 카페의 제조 메뉴뿐 아니라 제과류, 병음료, 포장 상품 등 바코드 기반 기성품까지 동시에 판매할 수 있도록 설계됐다. 스캐너 기능을 활용해 서로 다른 판매 방식을 하나의 기기에서 운영할 수 있어 다양한 업종과 매장 형태에 적용할 수 있다.

시간대에 따라 운영 방식을 바꿀 수 있다는 점도 특징이다. 낮에는 직원이 상주하는 일반 매장으로 운영하고, 영업 종료 후에는 바코드 주문이 가능한 무인 모드로 전환할 수 있다. 이를 통해 점주는 주간에는 제조 메뉴 중심으로, 야간에는 기성품 중심으로 판매를 이어가는 등 매장 운영 방식을 구성할 수 있다.

매장별 상품 구성과 운영 목적에 맞춘 화면 설정 기능도 제공한다. 카테고리별 메뉴 배열과 테마 설정을 통해 주력 상품을 노출할 수 있으며, 배너형 메뉴 광고, 리뷰 이벤트, 영수증 이벤트 등 매장 내 마케팅 기능도 함께 지원한다. 주문·결제 상태 관리, 주문 취소, 영수증 재출력 등 운영에 필요한 관리 기능도 탑재했다.

오더인 관계자는 “제조 메뉴와 바코드 상품, 유인 운영과 무인 운영을 하나의 시스템에서 통합 지원하는 데 초점을 맞췄다”며 “점주가 매장 상황에 맞춰 보다 효율적으로 운영할 수 있도록 지원하겠다”고 전했다.

이어 “앞으로도 오더인은 단순한 주문·결제 기능을 넘어 상품 판매 방식과 매장 운영 구조를 함께 고려한 스마트 리테일 솔루션을 지속적으로 개선해 나갈 계획”이라고 말했다.

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