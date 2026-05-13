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국민연금, '트럼프 중동전쟁' 한파 맞은 美우량주 '줍줍'

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3월 말 기준 미국 주식 562개 종목 196조8천억원 보유
2025년보다 평가액 2.5% 줄었지만 보유주식수 2.3% 늘어

엔비디아·애플 등 'M7' 빅테크 보유주식 많게는 3.8%↑
4월 이후 주가 급반등으로 단기간 큰 성과 냈을 듯

더불어 반도체·기술주·혁신기업 등에도 투자 대폭 늘려

국민연금이 이란 전쟁의 여파로 주가가 급락한 틈을 타 '매그니피센트7(M7)'을 위시한 미국 우량주들을 대거 저가매수한 것으로 나타났다.

해당 종목들의 주가가 2분기 들어 큰 폭으로 상승했다는 점을 고려하면 국민연금은 이를 통해 상당한 평가차익을 거뒀을 것으로 추정된다.

미국 주요 빅테크 기업 로고들. AP 연합뉴스
미국 주요 빅테크 기업 로고들. AP 연합뉴스

13일 금융투자업계에 따르면 국민연금은 현지시간으로 12일 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에서 3월 말 기준 미국 562개 상장종목에 투자 중이며, 보유 주식 가치가 1천316억8천만 달러(약 196조8천억원)에 이른다고 밝혔다.

작년 말(561개·1천350억7천만 달러)보다 종목수가 하나 늘고 평가액은 33억9천만 달러(2.51%)가량 감소했다. 반대로 보유주식수는 8억8천843만주에서 9억886만주로 2.3% 증가했다.

얼핏 손해를 본 듯 하지만, 미국과 이스라엘의 공격으로 이란과의 전쟁이 벌어지면서 올해 3월 내내 글로벌 증시가 큰 폭의 조정을 받았다는 점을 고려하면 해석이 전혀 달라진다.

국민연금은 M7로 불리는 엔비디아, 애플, 알파벳(A주+C주 합산 기준), 마이크로소프트(MS), 아마존, 메타, 테슬라 등 종목의 주식 보유수를 적게는 1.9%에서 많게는 3.8%까지 대폭 늘렸다.

해당 7종목 전체로는 보유주식수가 1억4천780만주에서 1억5천165만주로 2.6% 증가한 반면 보유주식 평가가치는 작년말 419억 달러에서 올해 3월 말 382억 달러로 8.9% 줄었다.

그러나 4월 이후 종전 기대감이 부각되면서 M7 종목들은 순식간에 낙폭을 회복하고 신고가 행진을 이어갔다.

가장 큰 폭으로 주가가 오른건 알파벳(A주)으로 이달 12일 종가 기준으로 지난 3월말 대비 34.7%가 올랐고, 이어서는 아마존(+27.6%), 엔비디아(+26.6%), 애플(+16.2%), 테슬라(+16.6%), MS(+10.2%), 메타(+5.4%) 등 순이었다.

국민연금이 해당 종목을 매수한 정확한 시점은 알기 힘들지만, 주가 급락을 틈타 저가매수에 나선 결과 단기간에 큰 성과를 냈을 것으로 보인다.

국민연금은 반도체와 기술주, 혁신기업 등에서도 보유주식수를 대폭 늘렸다.

인텔 보유주식수가 971만4천주에서 1천20만주로 5.0%나 증가했고, 브로드컴, 오라클, 텍사스인스트루먼트, 램리서치 등도 국민연금이 보유한 주식 수가 많게는 3% 가까이 증가했다.

온라인 트레이딩 플랫폼 로빈후드와 우주기업 로켓랩 보유주식수도 10.9%와 7.5%씩 늘렸다. 퍼스트솔라 보유주식수는 21만661주에서 23만5천405주로 많아졌다.

이들 종목 중 다수는 1분기 중 주가가 큰 폭으로 내린 시점이 있었다.

다만 웨스턴디지털은 15%가량 보유주식수를 줄였는데도 오히려 보유주식 평가가치는 33.5%나 증가한 점에 비춰볼때 차익을 실현한 것으로 보인다.

미국 방위산업체에 대해서는 보잉과 록히드마틴 보유주식수가 약 164만9천주와 약 63만5천주로 각각 4.9%와 2.6% 늘고 팔란티어, RTX, 노스롭그루먼, GE에어로스페이스 등을 순매수하는 등 전반적으로 투자가 늘었다.

대형 정유기업 쉐브론과 엑손모빌, 에스티로더, 라스베이거스샌즈 등도 보유주식수가 늘어난 종목들로 꼽힌다.

이밖에 비트코인 매입기업 스트래티지 보유주식수를 61만4천여주에서 82만2천주가량으로 33.8%나 늘린 점도 눈에 띈다. 다만 코인베이스글로벌 보유주식수는 소폭(0.9%) 줄었다.

미국 보수성향 유력매체 월스트리트저널(WSJ)의 모회사인 뉴스코프 주식 보유수가 2만1천733주에서 11만3천159주로, 폭스뉴스의 모회사 폭스코프 주식 보유량(보통주+우선주)이 4만5천793주에서 8만3천597주로 크게 증가한 점도 눈에 띈다.

올해 1분기 말 기준 국민연금 미국주식 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지한 종목은 엔비디아(약 89억4천만달러·6.8%)였다.

이어서는 애플(약 78억7천만달러), 알파벳(A주+C주 합산 기준·약 67억2천만달러), MS(약 55억2천만달러), 아마존(약 42억6천만달러), 인베스코 상장지수펀드(ETF) 트러스트Ⅱ(약 30억9천만달러), 브로드컴(약 29억달러) 등 순이었다.

<연합>


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