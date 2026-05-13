국민연금, '트럼프 중동전쟁' 한파 맞은 美우량주 '줍줍'

국민연금이 이란 전쟁의 여파로 주가가 급락한 틈을 타 '매그니피센트7(M7)'을 위시한 미국 우량주들을 대거 저가매수한 것으로 나타났다.



해당 종목들의 주가가 2분기 들어 큰 폭으로 상승했다는 점을 고려하면 국민연금은 이를 통해 상당한 평가차익을 거뒀을 것으로 추정된다.

미국 주요 빅테크 기업 로고들. AP 연합뉴스

13일 금융투자업계에 따르면 국민연금은 현지시간으로 12일 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에서 3월 말 기준 미국 562개 상장종목에 투자 중이며, 보유 주식 가치가 1천316억8천만 달러(약 196조8천억원)에 이른다고 밝혔다.



작년 말(561개·1천350억7천만 달러)보다 종목수가 하나 늘고 평가액은 33억9천만 달러(2.51%)가량 감소했다. 반대로 보유주식수는 8억8천843만주에서 9억886만주로 2.3% 증가했다.



얼핏 손해를 본 듯 하지만, 미국과 이스라엘의 공격으로 이란과의 전쟁이 벌어지면서 올해 3월 내내 글로벌 증시가 큰 폭의 조정을 받았다는 점을 고려하면 해석이 전혀 달라진다.



국민연금은 M7로 불리는 엔비디아, 애플, 알파벳(A주+C주 합산 기준), 마이크로소프트(MS), 아마존, 메타, 테슬라 등 종목의 주식 보유수를 적게는 1.9%에서 많게는 3.8%까지 대폭 늘렸다.



해당 7종목 전체로는 보유주식수가 1억4천780만주에서 1억5천165만주로 2.6% 증가한 반면 보유주식 평가가치는 작년말 419억 달러에서 올해 3월 말 382억 달러로 8.9% 줄었다.



그러나 4월 이후 종전 기대감이 부각되면서 M7 종목들은 순식간에 낙폭을 회복하고 신고가 행진을 이어갔다.



가장 큰 폭으로 주가가 오른건 알파벳(A주)으로 이달 12일 종가 기준으로 지난 3월말 대비 34.7%가 올랐고, 이어서는 아마존(+27.6%), 엔비디아(+26.6%), 애플(+16.2%), 테슬라(+16.6%), MS(+10.2%), 메타(+5.4%) 등 순이었다.



국민연금이 해당 종목을 매수한 정확한 시점은 알기 힘들지만, 주가 급락을 틈타 저가매수에 나선 결과 단기간에 큰 성과를 냈을 것으로 보인다.



국민연금은 반도체와 기술주, 혁신기업 등에서도 보유주식수를 대폭 늘렸다.



인텔 보유주식수가 971만4천주에서 1천20만주로 5.0%나 증가했고, 브로드컴, 오라클, 텍사스인스트루먼트, 램리서치 등도 국민연금이 보유한 주식 수가 많게는 3% 가까이 증가했다.



온라인 트레이딩 플랫폼 로빈후드와 우주기업 로켓랩 보유주식수도 10.9%와 7.5%씩 늘렸다. 퍼스트솔라 보유주식수는 21만661주에서 23만5천405주로 많아졌다.



이들 종목 중 다수는 1분기 중 주가가 큰 폭으로 내린 시점이 있었다.



다만 웨스턴디지털은 15%가량 보유주식수를 줄였는데도 오히려 보유주식 평가가치는 33.5%나 증가한 점에 비춰볼때 차익을 실현한 것으로 보인다.



미국 방위산업체에 대해서는 보잉과 록히드마틴 보유주식수가 약 164만9천주와 약 63만5천주로 각각 4.9%와 2.6% 늘고 팔란티어, RTX, 노스롭그루먼, GE에어로스페이스 등을 순매수하는 등 전반적으로 투자가 늘었다.



대형 정유기업 쉐브론과 엑손모빌, 에스티로더, 라스베이거스샌즈 등도 보유주식수가 늘어난 종목들로 꼽힌다.



이밖에 비트코인 매입기업 스트래티지 보유주식수를 61만4천여주에서 82만2천주가량으로 33.8%나 늘린 점도 눈에 띈다. 다만 코인베이스글로벌 보유주식수는 소폭(0.9%) 줄었다.



미국 보수성향 유력매체 월스트리트저널(WSJ)의 모회사인 뉴스코프 주식 보유수가 2만1천733주에서 11만3천159주로, 폭스뉴스의 모회사 폭스코프 주식 보유량(보통주+우선주)이 4만5천793주에서 8만3천597주로 크게 증가한 점도 눈에 띈다.



올해 1분기 말 기준 국민연금 미국주식 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지한 종목은 엔비디아(약 89억4천만달러·6.8%)였다.



이어서는 애플(약 78억7천만달러), 알파벳(A주+C주 합산 기준·약 67억2천만달러), MS(약 55억2천만달러), 아마존(약 42억6천만달러), 인베스코 상장지수펀드(ETF) 트러스트Ⅱ(약 30억9천만달러), 브로드컴(약 29억달러) 등 순이었다.

<연합>

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