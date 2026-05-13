대구도시개발공사, 경북대서 ‘청년 주거안심 OT’…전세사기 예방∙주거정책 안내

대구도시개발공사는 최근 경북대에서 대학생과 지역 청년을 대상으로 전세사기 피해 예방 및 청년 주거정책 안내를 위한 ‘청년 주거안심 오리엔테이션’을 개최했다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 경북대 산학협력∙마케팅 동아리 ‘T.O.P’ 학생들의 정책 제안을 공사가 적극 수용하면서 마련됐다. 청년들이 현장에서 느끼는 전세사기 우려와 주거 정보 부족 문제를 해소하기 위해 공사가 맞춤형 교육 프로그램을 기획했다는 점에서 수요자 중심의 정책 소통 모범 사례로 평가받는다.

이승현 변호사가 전세사기 관련 실무 중심의 강의를 하고 있다. 대구도시개발공사 제공

설명회는 전세사기 예방 교육과 공사 청년 주거정책 안내를 중심으로 진행됐다. 전세사기 예방 교육은 공사 고문변호사인 이승현 변호사가 맡아 실무 중심의 강의를 펼쳤다. 이 변호사는 부동산 계약 시 필수적인 기초 용어 해설, 등기부등본 확인법, 계약 단계별 유의사항, 피해 발생 시 대응 절차 등 실질적인 권리 보호 방안을 사례 위주로 설명해 대학생들의 큰 호응을 얻었다.

이어 진행된 주거정책 안내 세션에선 청년층의 주거비 부담을 덜어줄 다양한 공공임대주택 제도가 소개됐다. 공사는 도심 접근성이 우수한 ‘청년 매입임대주택’과 주거환경이 쾌적한 ‘행복주택’ 등 맞춤형 주거 옵션을 안내하며 청년들의 주거 선택 폭을 넓혔다.

정명섭 공사 사장은 “이번 행사는 청년들의 목소리와 제안에서 시작됐다는 점에서 더욱 의미가 크다”며 “청년들이 현장에서 실제로 필요로 하는 정책과 교육을 지속적으로 발굴해 지역 청년들의 주거 안정과 권익 보호에 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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