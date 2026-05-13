BTS 정국도 당한 380억원 해킹…총책 송환해 구속영장 신청

그룹 방탄소년단(BTS) 정국 등 국내 재력가 명의 도용해 이들 계좌에서 거액을 빼돌리거나 시도한 해킹 조직의 또 다른 총책이 국내 송환됐다.

13일 경찰 등에 따르면 법무부·경찰청은 웹사이트 20여곳을 해킹해 국내 피해자의 금융계좌와 가상자산 계정에서 380억원 이상을 가로챈 해킹 조직 총책 중국 국적 A(40)씨가 이날 오전 태국 방콕에서 인천공항으로 송환했다.

사진=뉴시스

A씨는 태국 등에서 해킹 범죄단체를 조직하고 2023년 8월부터 지난해 4월까지 불법 수집한 개인정보를 활용해 피해자들 계좌에서 무단으로 거액을 인출한 혐의를 받는다.

이들은 정부와 공공기관 등 웹사이트 해킹해 피해자들 명의로 알뜰폰을 개통해 본인인증을 받은 것으로 조사됐다. 이들인 개인정보를 확인한 인원은 258명이다.

이들 중 수감 중이거나 군 복무 중 인사 대상으로 알뜰폰 개통, 공인인증서 발급 등 범행이 이뤄졌다.

피해자 중 BTS 정국은 증권계좌 명의를 도용당해 84억원 상당 하이브 주식을 탈취당했다. 그러나 즉시 지급정지 조치가 이뤄져 금전 피해로 이어지진 않았다. 피해자 중에는 대기업 회장도 포함돼 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨에 대한 피의자 조사와 압수물 분석을 한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.

서울경찰청 측은 “사회적 파급력이 큰 사건인 만큼 엄정하게 수사하고 향후 수사 결과를 절차에 따라 알려드리겠다”고 했다.

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