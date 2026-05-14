국내 라면 최초 ‘20조’ 뚫었다…농심 신라면 다음 40년은

“불혹은 완성과 안정이 아닌 더 큰 도약을 시작하는 출발점입니다. 국내 라면 최초 누적 매출 20조원 돌파라는 신라면의 성과는 지난 40년간 전 세계 소비자의 일상과 늘 함께해 왔음을 증명하는 기록입니다.”

조용철 농심 대표가 13일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 신라면 출시 40주년 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 농심 제공

조용철 농심 대표이사는 13일 서울 중구 롯데호텔 서울에서 신라면 40주년 출시를 기념해 열린 ‘신라면 글로벌 포럼’을 통해 “앞으로 신라면은 한국 매운맛의 대표로서 맛과 건강, 문화적 경험까지 아우르는 가치를 제공하며 글로벌 식문화를 선도하는 K-푸드의 중심으로 거듭날 것”이라며 이같이 밝혔다.

1986년 국내 최초 매운맛 라면으로 등장한 신라면은 1991년 국내 라면 시장 1위에 오른 이후 현재까지 35년간 부동의 1위를 지키고 있는 ‘국민 라면’으로 불린다. 누적 매출액은 지난해 기준 20조원, 누적 판매량은 425억개를 돌파했다. 면발 길이(봉당 약 40m)로 환산하면 지구와 달을 약 2200번, 지구와 태양을 약 6번 왕복할 수 있는 규모다.

조 대표는 “고 신춘호 명예회장은 한국의 맛이 가장 세계적인 맛이 될 것이라고 믿었다. 신라면은 언젠가 글로벌 넘버원이 될 것이라는 이런 확고한 믿음 속에 탄생한 제품”이라며 “연간 7000회 이상의 시식 행사를 진행하면서 적극적인 시장 확장에 나섰고 국내 식품 최초로 미국 월마트와 코스트코에 입점하기도 했다. 그렇게 신라면은 글로벌 시장 점유율 20%를 넘어섰고, 글로벌 톱 5의 반열에 올랐다”고 강조했다.

13일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 신라면 출시 40주년 기자간담회에 전시된 신라면 라인. 김수연 기자

국내 라면 업계는 물론 전체 식품 브랜드 중에서도 전례를 찾기 힘든 성과에 힘입어 농심은 다음 40주년을 노리겠다는 포부를 밝혔다. 특히 국내를 넘어 미국과 중국, 일본 등 글로벌 시장 확장에 한층 속도를 낼 방침이다. 실제 신라면 누적 매출 20조원 중 약 40%는 해외 시장에서 거둬들였다. 지난해에는 북미, 중국, 일본 시장에서 신라면 해외 매출 절반 이상이 발생했다. 농심은 현지 생산 시설을 갖춘 미국과 중국을 전략적 요충지로 삼고 일본, 유럽, 호주 등 전 세계 각국으로 수출망을 넓히며 안정적인 글로벌 포트폴리오를 완성했다.

최근 K-컬처와 연계한 글로벌 마케팅도 적극 강화 중이다. 지난해에는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 식품업계 최초로 글로벌 파트너십을 체결했고, K-팝 그룹 에스파를 글로벌 앰배서더로 발탁했다. 국내 인기 모디슈머 레시피를 제품화해 2024년 글로벌 시장에 선보인 ‘신라면 툼바’는 글로벌 소비자들에게 호평받으며 지난해 기준 누적 판매량 1억개를 돌파했다. 올해는 글로벌 무대에서 검증받은 ‘신라면 분식’을 서울 성수동에서 선보일 계획이다. 내달을 시작으로 올 연말까지 진행한다. 다양한 참여형 콘텐츠를 마련해 색다른 브랜드 경험을 전달할 예정이다.

심규철 농심 글로벌마케팅부문장이 13일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 신라면 출시 40주년 기자간담회에서 신라면 로제 출시를 알리고 있다. 김수연 기자

농심은 글로벌 톱 브랜드 도약을 위한 ‘글로벌 누들 솔루션 프로바이더(Global Noodle Solution Provider)’ 전략도 공개했다. 맛을 넘어 건강과 문화적 경험까지 제공, 면으로 할 수 있는 모든 영역에 도전하겠다는 의미를 담았다. 이를 위해 농심은 오는 18일 신제품 ‘신라면 로제’ 용기면을 한국과 일본에 동시 출시한다. 내달 신라면 로제 봉지면 타입도 출시 예정이다. 신라면 로제는 K-소스의 핵심인 고추장의 감칠맛을 담아냈고, 여기에 세계적인 식재료인 토마토와 크림을 더해 로제 소스를 한국적으로 재해석한 제품이다.

농심은 신라면 라인을 앞세워 현재 40% 수준인 해외 매출 비중을 2030년까지 60%로 확대하겠다는 구상이다. 전체 매출 7조3000억원, 영업이익률 10% 달성이 목표다. 조 대표는 “‘스파이시 해피니스 인 누들(Spicy Spice Happiness in Noodle)’이라는 철학 아래 누구나 일상에서 확실한 만족을 경험할 수 있는 울림을 만들겠다”며 “농부의 마음으로 정직하게 만든 제품이 세계인의 소울푸드가 될 수 있도록 농심이 이끌어갈 신라면의 다음 40년 여정을 함께 지켜봐달라”고 덧붙였다.

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