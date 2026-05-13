金총리, 삼성전자 사후조정 결렬에 “안타깝다…파업 이어지지 않게끔 적극 지원”

김민석 국무총리가 13일 삼성전자 총파업과 관련한 긴급 관계장관회의를 열고 파업을 막기 위한 정부 차원의 지원을 당부했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사 집무실에서 김영훈 고용노동부 장관 등으로부터 삼성전자 노사의 임금협상 사후조정 결과를 보고받고 향후 파업과 관련한 정부 대응방향을 논의했다.

김민석 국무총리가 13일 서울 종로구 세종대로 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의에 참석하고 있다. 뉴스1

김 총리는 이날 새벽까지 진행된 사후조정이 결렬된 점에 안타까움을 드러내며 정부 차원의 면밀한 상황 관리를 지시했다고 총리실은 밝혔다. 또 “국민 경제에 미치는 파급효과의 중대성을 고려해야 한다”며 “어떠한 경우에도 파업으로 이어지지 않게끔 노사간의 대화가 지속적으로 이루어지도록 적극 지원하라”고 당부했다.

삼성전자 노사는 전날 오전 10시부터 2026년 임금협약 체결을 위한 2차 사후조정 회의를 열었으나 이날 새벽 3시까지 17시간에 걸친 마라톤 협상에도 끝내 합의에 이르지 못했다. 삼성전자 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장은 회의 종료 후 기자들과 만나 “노사 이견이 좁혀지지 않아 조정안을 요청했고 12시간 가까이 기다렸으나, 조정안은 오히려 퇴보했다. 사후조정은 최종 결렬을 선언했다”고 전했다. 최 위원장은 “조정안은 성과급 투명화가 아닌 기존 OPI(초과이익성과금) 제도를 그대로 유지한다고 했다. 성과급 상한 50%도 그대로 유지됐다”고 밝혔다.

노조가 예고한 총파업 시작일인 21일이 약 일주일 앞으로 다가온 가운데 양측이 성과급 지급을 둘러싼 이견을 좁히지 못하면서 수십조 원대 피해가 예상되는 총파업 현실화 가능성이 커지고 있다.

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