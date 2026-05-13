추미애 “조작기소 특검법으로 보수 결집? 선동 안돼…장동혁은 ‘엑스맨’”

더불어민주당 추미애 경기도지사 후보는 13일 조작기소 특검법이 보수를 결집시키고 있다는 주장에 대해 “선동돼서는 안 된다”고 밝혔다.

추 후보는 이날 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 나와 “선거는 100가지 핑계를 대려면 다 있는 것”이라며 이같이 말했다.

추미애 더불어민주당 경기도지사 후보. 뉴스1

추 후보는 “내란을 키운 세력인 국민의힘은 12·3 불법계엄이 계속 내란이 아니라고 하지 않나. 조작기소 역시 마찬가지”라며 “조작기소를 밝히자는 것이 잘못됐다는 것은 그 정의를 옥죄고 누르겠다는 것뿐”이라고 주장했다.

이어 “검찰이 수사권과 기소권이라는 막강한 권한을 어떤 정치적 목적을 위해 남용했다면 그것은 반드시 진상을 밝혀야 하는 것”이라며 “수사를 통해 밝혀진다면 처벌이 있어야 하고, 억울한 피해자가 있다면 그 명예를 회복할 수 있는 방법을 찾아야 하는 것”이라고 강조했다.

다만 추 후보는 당내에서 법안의 내용을 수정해야 한다는 목소리가 나오는 것과 관련해선 “부당한 기소와 수사권 남용이 제대로 밝혀지고 피해 회복이 돼야 한다는 원칙만 있다면 얼마든지 탄력적으로 수정될 수 있다고 생각한다”고 말했다.

특검법 찬성과 관련해 국민의힘 장동혁 대표가 자신을 ‘개딸픽답다’고 비판한 것에 대해 추 후보는 “공당의 대표로서 언어의 수준이 아주 질 떨어진다”며 “정치를 해서는 안 되는 무자격 대표”라고 맞대응했다.

그는 “사법정의가 무너졌다면 판사 출신답게 ‘사법정의를 회복하기 위해 이렇게 하겠다’는 게 필요하다”며 “자꾸 정치 수준을 낮추고, 야당 대표답지 못한 언동을 하기 때문에 일각에서는 ‘민주당 선거를 도와주는 엑스맨 아니냐’고 하는 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지