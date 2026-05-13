국민의힘 국회부의장 후보에 박덕흠 선출… “우리는 원팀” 강조

제22대 국회 후반기 국회부의장 후보자로 선출된 박덕흠 국민의힘 의원이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 국회부의장 후보자 선출 의원총회에서 인사를 하고 있다. 뉴스1

4선 박덕흠 의원(충북 보은·옥천·영동·괴산)이 국민의힘을 대표하는 국회부의장 후보로 확정됐다. 6선과 5선의 중진 의원들을 제치고 얻어낸 결과다.

국민의힘은 13일 서울 여의도 국회에서 의원총회를 열고 국회부의장 후보 선출을 위한 투표를 진행했다. 투표 결과 총 101표 중 59표를 얻은 박 의원이 당선됐다. 함께 경쟁했던 6선 조경태 의원은 25표, 5선 조배숙 의원은 17표를 기록했다.

박 의원은 당선 인사에서 동료 의원들에게 깊은 감사의 뜻을 전했다. 그는 “제게 중책을 맡겨 주신 의원들께 감사드린다”며 “많은 지지를 받은 것이 영광스럽지만, 시기가 엄중한 만큼 막중한 책임감을 느낀다”고 소감을 밝혔다.

특히 박 의원은 향후 국회 운영에 대한 포부로 협치와 통합을 내세웠다. 그는 “혼자 가면 길이 되지만, 함께 가면 역사가 된다”며 “선배, 동료 의원 여러분과 함께 의회 민주주의의 새로운 역사가 쓰일 수 있도록 온 힘을 다해 전력투구하겠다”고 강조했다. 아울러 “우리는 원팀”이라며 당내 결속을 독려했다.

이번 의원총회를 통해 선출된 박 의원은 향후 국회 본회의에서 전체 의원들을 대상으로 하는 표결 절차를 거치게 된다. 본회의 통과가 완료되면 정식으로 국회부의장직을 수행하게 된다.

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