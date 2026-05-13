베이비돈크라이, 일본 뷰티 브랜드 '리리링' 첫 엠배서더 발탁

그룹 Baby DONT Cry(베이비돈크라이)가 일본 뷰티 부랜드 ‘리리링(RRRing)’의 앰배서더로 발탁됐다. 리리링 제공

그룹 ‘Baby DONT Cry(베이비돈크라이)’가 일본 도쿄에서 열린 뷰티 브랜드 론칭 행사에 앰배서더로 현지 매체와 팬들에게 첫선을 보이며 기대감을 높였다.

소속사 피네이션은 13일 “Baby DONT Cry가 지난 11일(현지시간) 일본 도쿄 긴자의 지지통신홀에서 열린 리리링 브랜드 론칭 및 앰배서더 취임 발표회에 참석해 현지 관계자들과 첫 만남을 가졌다”고 밝혔다.

이날 행사에는 TV, 일간지, 스포츠지, 패션&뷰티 매거진, 인플루언서 등 현지 미디어 관계자가 대거 참석해 브랜드를 향한 높은 관심을 나타냈다.

그룹 베이비돈크라이가 30일 오후 서울 영등포구 콘래드호텔에서 열린 2026 브랜드 고객충성도 대상 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 뉴시스

Baby DONT Cry는 ‘리리링’ 프로듀서인 서수경과 메이크업 아티스트 강다인의 브랜드 소개 및 개발 배경, 론칭 제품 라인업 발표에 이어 본격 등장해 이목을 집중시켰다.

이날 현장에서는 Baby DONT Cry가 출연한 브랜드 이미지 영상이 최초 공개됐고, 멤버들은 촬영 비하인드와 뷰티 루틴, 추천 제품 등을 직접 소개하며 브랜드와 긴밀한 관계도를 보여줬다.

서수경은 “순수함 속 흔들림 없는 자신감과 강인함, 그리고 자신을 소중히 여기는 모습이 리리링의 가치관과 잘 부합했다”고 앰배서더 발탁의 배경을 전했다.

리리링의 첫 앰배서더로 선정된 베이비돈크라이. 리리링 제공

리더 이현은 “리리링’의 시작이라는 소중한 시기에 Baby DONT Cry를 선택해 주셔서 매우 영광이다”라며 “리리링과 함께 저희도 다양한 모습을 보여드리고 싶다”는 소망을 밝혔다.

일본인 멤버인 미아 역시 “연습생 시절부터 가수로 데뷔하면 멋진 브랜드의 앰배서더가 되고 싶다고 소망했는데 리리링의 기념비적인 첫 앰배서더가 돼 정말 기쁘다”고 환한 웃음을 지었다.

베이비돈크라이는 올해 초 일본 지상파 TV 도쿄 ‘초초음파’ 출연 및 매체 인터뷰 등으로 현지 팬들에게 어필하며 성공적인 일본 시장 진출의 신호탄을 쏘았다. 리리링 제공

이현과 베니 외에 일본인 멤버 쿠미, 미아가 소속되어 있는 Baby DONT Cry는 올해 초 일본 지상파 TV 도쿄 ‘초초음파’ 출연 및 매체 인터뷰 등으로 현지 팬들에게 어필하며 성공적인 일본 시장 진출의 신호탄을 쏜 바 있다.

이에 더해 일본에서 리리링의 브랜드 앰배서더로 발탁 및 다양한 현지 프로모션을 통해 더욱 가열찬 활동과 인기몰이를 예감케 하고 있다.

한편, 막내 베니가 메이크업 브랜드 ‘VDL(브이디엘)’의 새 앰배서더, 또 멤버 전원이 바디케어 브랜드 ‘바디판타지’의 브랜드 모델로도 발탁되는 등 국내에서도 신예 광고 ‘블루칩’으로 주목받고 있다.

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