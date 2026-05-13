밥스터, 서안성농협 ‘취향안성’ 쌀 미국 수출 시작

밥스터가 서안성농협의 신규 쌀 브랜드 ‘취향안성’ 라인업 중 하나인 고시히카리 쌀을 미국으로 수출했다. (아이스타글로닉스 제공)

밥스터(Bobster)가 서안성농협의 쌀 브랜드 ‘취향안성’ 고시히카리 제품에 대해 미국 수출을 시작하며 한국 쌀의 글로벌 시장 확대에 나섰다. 이번에 선적된 물량은 총 13.6t 규모로, 6.8kg 제품 2,000포대다.

밥스터는 한국 식품과 관련 제품을 해외 시장에 유통하는 브랜드다.

이번 미국 수출 역시 한국 식문화의 중심인 쌀을 해외 시장에 알리는 사례로 볼 수 있다. 이번에 수출되는 제품은 서안성농협이 새롭게 선보인 쌀 브랜드 ‘취향안성’의 3가지 라인업 중 하나인 고시히카리 쌀이다. 고시히카리는 밥맛과 식감 등을 앞세운 품종으로, 김밥, 초밥, 덮밥 등 다양한 메뉴에 활용될 수 있다는 설명이다.

‘취향안성’ 브랜드 출시는 국내 쌀 소비 감소와 기존 쌀 제품의 획일적인 이미지에서 벗어나, 소비자 선택 중심의 브랜드 전략을 도입해 소비자의 기호와 라이프스타일에 따라 선택할 수 있는 쌀 제품 선택지를 제시하기 위한 취지로 마련됐다.

밥스터 브랜드의 해외 유통을 담당하고 있는 ㈜아이스타글로닉스 관계자는 “한국인은 밥심으로 산다는 말처럼 밥은 K-Food의 가치와 정체성을 상징하는 핵심 아이템”이라며 “이번 취향안성쌀(고시히카리)의 미국 수출을 시작으로 한국 쌀은 물론 다양한 K-Food 제품의 해외 유통을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

밥스터는 쌀 제품 외에도 다양한 K-Food 제품군 확대에 나서고 있다. 충남마른김가공수협과 협업해 도시락김 4종과 김스낵 5종을 출시했으며, ㈜달콤나라앨리스와 협업해 아이스탕후루 4종도 선보였다. 해당 제품들은 중동, 러시아, 동남아시아 등 해외 시장으로 수출될 예정으로, 밥스터의 글로벌 유통 경쟁력을 확대하는 품목으로 소개됐다.

한편 밥스터는 앞으로 미국 시장을 시작으로 아시아, 유럽, 중동 등으로 유통망을 확대하며 한국 농식품과 K-Food의 세계화에 나설 계획이다.

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