‘공개 연애 4년’ 아이유 “사랑은 알아주길 바라는 것이 아니다”

가수 겸 배우 아이유가 드라마 촬영 비하인드를 공개하며 자신의 사랑관을 밝혔다.

12일 유튜브 채널 ‘이지금’에는 ‘이번 주 막방 소식에 눈물. 21세기 대군부인 비하인드’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’ 촬영 현장이 담겼다.

유튜브 채널 ‘이지금’ 캡처

변우석, 아이유가 주연을 맡은 ‘21세기 대군부인’은 대한민국이 입헌군주국 신분제 사회라는 가상의 설정을 배경으로 한 대체역사 드라마다.

극 중 성희주 역을 맡은 아이유는 계약 결혼 사실이 드러난 뒤 아버지 앞에 무릎을 꿇고 도움을 청하는 장면을 촬영했다. 촬영 후 그는 “희주가 사랑 앞에서 자존심을 다 버렸다”며 “완이(변우석)가 이런 사랑을 알아줘야 할 텐데 싶다가도, 알아주길 바라는 걸 보니 아직 덜 사랑한 건가 싶다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘이지금’ 캡처

이어 “사랑은 알아주길 바라는 것이 아닌 것 같다”며 자신의 생각을 덧붙였다. 제작진이 “그건 아이유의 철학이냐, 희주의 철학이냐”고 묻자 그는 “아이유의 철학이다. 희주는 아직 사랑을 깊게 해본 적이 없어서 그런 철학까지는 없을 것 같다”고 설명했다.

또한 아이유는 극 중 희주의 감정에 대해 “희주는 아버지와 관계가 복잡하기 때문에 아빠 앞에서 무릎을 꿇는 게 더 어렵고 굴욕적이었을 것”이라며 “지푸라기라도 잡는 심정으로 부탁한 장면”이라고 해석했다.

유튜브 채널 ‘이지금’ 캡처

향후 전개에 대해서는 “나도 10회 대본을 본 상태라 어떻게 될지 모른다”며 “흘러가는 대로 연기하려고 한다. 응원해달라”고 전했다. ‘21세기 대군부인’은 매주 금요일 오후 9시 50분, 토요일 오후 9시 40분 방송된다.

한편 아이유는 배우 이종석과 2022년부터 공개 열애 중이다.

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