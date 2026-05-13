2.5㎏ 인형 업고 수업듣는다…中특수학교 파격 훈육법 '눈길'

중국의 한 특수교육 학교가 소위 '문제아'로 분류되는 학생들에게 인형을 돌보게 하는 독특한 효도 교육을 시행해 화제다.

12일 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 장쑤성 쉬저우시에 위치한 위안중 특수교육 학교는 청소년기 반항심이 강하거나 학업 의욕 저하, 게임 중독, 조기 연애 등의 문제를 보이는 학생들을 대상으로 특별 수업을 진행하고 있다.

해당 이미지는 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작된 가상 연출 컷입니다.구글 '제미나이' 생성 이미지

사회관계망서비스(SNS)에 공개된 영상 속 학생들은 수업 시간 내내 등 뒤에 인형을 업고 있거나, 점심 식사 시간에도 인형을 품에 안은 채 생활한다.

해당 학교의 한 교사는 SNS를 통해 "아이를 키워봐야 부모의 마음을 진정으로 이해할 수 있다"면서 "오늘부터 모든 학생은 일주일 동안 자신의 아기 인형을 돌봐야 하고 식사와 수면은 물론 야간 돌봄까지 책임져야 한다"고 설명했다.

또 다른 영상에서는 학생들이 부모가 걸음마를 가르치는 과정을 체험하기 위해 2.5㎏ 무게의 인형을 붙잡고 쪼그려 앉아 걷는 모습이 담겼다. 한 학생은 "이렇게 1㎞를 걷고 나니 다리가 저렸다"며 "부모님이 겪었을 고충을 이제야 알 것 같다"고 소감을 전했다.

위안중 특수교육 학교 교장은 "학생들이 대체로 반항심이 강하기 때문에 독특한 방식으로 교육을 실시하고자 했다"며 "아기를 돌보며 어머니가 임신 중에 겪는 어려움을 간접적으로나마 경험하게 하는 것이 목표"라고 밝혔다. 이어 "이런 과정을 통해 학생들이 부모의 은혜를 깨닫고 인생관이 변화하기를 기대하며, 학부모들도 이러한 교육 방식을 긍정적으로 평가하고 있다"고 덧붙였다.

실제로 한 학부모는 "아들이 밥을 먹으면서 인형을 안고 있는 경험을 한 뒤 내가 본인을 키우며 얼마나 고생했는지 깊이 이해하게 됐다"며 만족감을 드러냈다.

이러한 교육 방식에 대해 현지 누리꾼들의 반응은 엇갈리고 있다. 일부는 "학생들이 세심함과 인내심을 배우는 데 도움이 될 것"이라며 긍정적인 반응을 보였고 "진짜 아기는 울고 기저귀도 갈아줘야 하는데 인형은 너무 조용하다"는 농담 섞인 반응도 나왔다.

반면 일각에서는 "훗날 이 경험을 떠올리며 오히려 출산을 기피하게 될 수도 있다"는 냉소적인 의견도 제기됐다.

한편 중국 내 청소년 교정 센터나 특수 교육 학교들은 대체로 폐쇄적인 환경에서 엄격한 군대식 관리 방식을 채택하고 있다. 한 달 수강료는 약 8000위안(약 175만원)에서 2만 위안(약 438만원)에 달하는 것으로 알려져 있다. 과거 일부 기관에서는 학생 학대나 가혹 행위 논란이 불거진 사례도 있다.

<뉴시스>

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