2030 세대 10명중 7명은 ‘데이트 비 부담’…해결책은 ‘집 데이트’

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2030 세대 10명 중 7명은 최근 1~2년 사이 데이트 비용 부담이 증가했다고 답했다.

이들은 비용 부담을 줄이기 위해 ‘집 데이트’ 횟수를 늘린 것으로 조사됐다.

소셜 데이팅앱 ‘위피’를 운영하는 엔라이즈는 13일 2030 남녀 회원 1485명을 대상으로 ‘데이트 비용에 대한 인식 조사’를 진행한 결과 이같은 경향이 나타났다고 밝혔다.

조사에 따르면 데이트 비용 부담이 증가했다고 답한 응답자 가운데 ‘많이 늘었다’는 응답은 남성 47.1%, 여성 50.5%로 전체 응답자의 절반 수준에 달했다.

데이트 비용과 심리적 적정선 사이의 차이도 드러났다. 현재 1회 데이트 비용으로 가장 많이 선택된 구간은 남녀 모두 ‘5~10만원’이었다. 남성 52.5%, 여성 52.7%가 해당 금액대를 선택했다.

반면 ‘부담 없이 가능한 데이트 비용’을 묻는 질문에는 남성 42%, 여성 39.1%가 ‘3~5만원’을 선택했다. 실제 지출과 심리적 적정선 사이에 약 2배 수준의 차이가 존재하는 것으로 보인다.

높아진 비용 부담은 실제 연애 방식 변화로 이어지고 있다. 데이트 비용을 줄이기 위한 행동으로는 ‘집에서 보내는 시간을 늘렸다’는 응답이 가장 많았다. 이어 ‘데이트 횟수를 줄였다’ 등의 답변이 뒤를 이었다.

다만 남녀 응답자 약 30%는 “특별히 달라진 점은 없다”고 답해 비용 부담 속에서도 기존 데이트 방식을 유지하는 이들도 적지 않은 것으로 나타났다.

비용 분담 방식에서는 남녀 차이가 있었다. 남성은 ‘상황에 따라 유연하게 내는 방식’(40%)을, 여성은 ‘장소마다 번갈아 계산하는 방식’(40.8%)을 가장 선호한다고 답했다.

‘전체 금액을 절반씩 나눠서 계산하는 방식’을 선호한다는 응답은 남성 11.2%, 여성 5.4%로 상대적으로 낮았다.

이른바 MZ 대표 문화로 자주 언급되는 ‘데이트 통장’ 역시 실제 사용 경험은 높지 않았다. 남성 69.6%, 여성 67.4%는 ‘데이트 통장을 사용해본 적이 없다’고 답했다.

다만 사용 경험이 있는 응답자들은 남성의 경우 ‘효율적인 지출 관리’를, 여성은 ‘계산 과정에서의 감정 피로 감소’를 주된 이용 목적으로 꼽았다.

한편 이번 조사에서는 여성 응답자의 부담 체감이 예상보다 높게 나타났다.

기존에는 데이트 비용 부담이 남성 중심 문제로 인식되는 경우가 많았지만, 최근에는 2030 여성들은 관계 유지 과정에서 상당한 경제적·감정적 부담을 체감하고 있는 것으로 풀이된다.

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