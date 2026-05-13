안규백, 미 의회·해군성에 핵추진잠수함 지지 요청

미국을 방문 중인 안규백 국방부 장관이 미 의회 주요 인사를 만나 전시작전통제권(전작권) 전환과 한국의 핵추진잠수함 건조에 대한 지지를 요청했다.

국방부는 안 장관이 11~12일(현지시간) 워싱턴D.C.에서 로저 위커미 상원 군사위원장, 잭리드 상원 군사위 간사, 릭 스캇 상원군사위 해양력소위원장을 접견하고 동맹 현안과 한반도 안보정세에 대해 논의했다고 13일 밝혔다.

안 장관은 한반도 방위의 주도적 역할을 수행하기 위한 우리의 의지와 노력을 설명하고, 한반도 내 연합방위태세 유지의 중요성을 강조했다.

미 의회 주요인사들은 한미동맹의 중요성에 공감했다.

또 동맹을 한층 더 강화하기 위해 양국 정부 간 협력뿐 아니라 의회 차원에서도 필요한 역할을 다할 것임을 재확인했다고 국방부는 전했다.

안 장관은 12일 오전 헝 카오 미합중국 해군성 장관대행도 접견했다. 국방부 산하 해군성은 해군과 해병대를 관할한다.

안 장관은 "우리나라가 함정건조에 있어 우수한 생산성을 보유하고 있을 뿐 아니라 대미투자특별법 제정을 통해 대미 투자의 법적 근거를 마련한 만큼, 조선 협력에 있어 미국의 최적의 협력 파트너"라고 말했다.

이어 "핵추진잠수함 도입이 한미 간 공동 안보이익 증진에 기여하고, 한미동맹 격상의 중요한 이정표가 될 것"이라며 해군성 차원의 지지를 당부했다.

안 장관은 앞서 11일 피트 헤그세스 전쟁부(국방부) 장관을 만나 양자회담을 하고 핵추진잠수함 도입에 대해 논의했다.

지난해 한미 정상회담 조인트팩트시트(JFS)는 한국의 핵추진잠수함 건조에 협력한다고 명시했지만, 쿠팡 정보유출 사태와 관련한 김범석 쿠팡아이엔씨 의장의 신변 안전 문제가 걸림돌이 되면서 진전을 보지 못하고 있다.

<뉴시스>

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