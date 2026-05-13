임지연 로코 통했다…'멋진 신세계' 넷플릭스 비영어 쇼 1위

배우 임지연과 허남준이 주연을 맡은 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'가 전 세계 넷플릭스 시청자들이 가장 많이 본 비영어 쇼로 꼽혔다.



13일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에서 집계한 넷플릭스 톱 10에 따르면 지난 4일부터 10일까지 '멋진 신세계' 시청수(Views·시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값)는 390만으로, 비영어 쇼 가운데 1위에 올랐다.

SBS 금토 드라마 '멋진 신세계'. SBS 제공

국가별로는 한국, 일본, 필리핀, 태국, 그리스, 브라질, 멕시코 등 44개국에서 톱 10에 들었다.



8일 첫선을 보인 '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 악해진 무명 배우 신서리(임지연 분)와 '자본주의 괴물'이라 불리는 악질 재벌 차세계의 로맨스 코미디 드라마다. 사극, 코미디, 로맨스를 오가는 임지연의 활약으로 초반 호응을 얻고 있다.



이외에도 비영어 쇼 부문에서는 '기리고'가 2위, '오늘도 매진했습니다'가 3위에 오르며 한국 작품이 1∼3위를 모두 차지했다.



영어권 영화 부문에서는 '케이팝 데몬 헌터스'가 5위를 지켰다. '케이팝 데몬 헌터스'는 주간 시청수 360만으로, 통산 47주째 톱 10 자리를 유지했다.

<연합>

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