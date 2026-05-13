오전까지 전국 짙은 안개…낮 최고기온 22~28도

수요일인 13일은 오전까지 전국 내륙과 서해안, 전남남해안을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 늦은 오후부터 저녁 사이 강원산지에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

기상청은 "오전까지 전국 내륙과 서해안, 전남남해안을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다"며 "그 밖의 지역에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다"고 예보했다.

서해상과 남해서부해상은 먼바다를 중심으로 바다 안개가 끼는 곳이 있겠다. 일부 섬 지역에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼면서 이슬비가 내리는 곳이 있겠다.

늦은 오후부터 저녁 사이 강원산지에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 5㎜ 안팎이다.

소나기가 내리는 지역에서 돌풍과 함께 천둥번개가 치는 곳이 있겠고 싸락우박이 떨어지는 곳도 있겠다.

하늘은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받아 전국이 대체로 맑겠다. 강원산지는 오후부터 강원동해안·산지는 동해북부해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들며 오후부터 가끔 구름 많겠다.

낮 최고기온은 22~28도를 오르내리며 평년(아침 최저 9~14도, 낮 최고 20~25도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 지역 낮 기온은 서울 26도, 인천 23도, 수원 25도, 춘천 27도, 강릉 26도, 청주 27도, 대전 28도, 전주 26도, 광주 27도, 대구 28도, 부산 22도, 제주 22도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'~보통 수준이 예상된다.

<뉴시스>

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