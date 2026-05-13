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국제유가, 이란 협상 불확실성에 급등…WTI 100달러 넘어

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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브렌트유 3.4% 상승, WTI 4.2% 급등하며 배럴당 100달러 넘어

미국과 이란 간 종전 협상 타결 전망이 약화되면서 국제 유가가 3% 넘게 상승했다. 중동 지역의 지정학적 불확실성이 다시 부각되면서 국제 원유시장이 민감하게 반응한 것으로 풀이된다.

 

호르무즈 해협 인근을 지나는 유조선 모습. 로이터연합뉴스
호르무즈 해협 인근을 지나는 유조선 모습. 로이터연합뉴스

12일(현지시간) ICE선물거래소에서 7월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 107.77달러로 전장보다 3.4% 상승했다. 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 미국 서부텍사스산원유 선물 종가는 배럴당 102.18달러로 전장보다 4.2% 올랐다. 

 

앞서 도널드 트럼프 미 대통령은 이란이 내놓은 종전안에 대해 ‘쓰레기’, ‘멍청한 제안’이라는 표현까지 쓰면서 이란 전쟁을 끝낼 아주 단순한 계획이 있으며 이란은 핵무기를 가질 수 없다고 압박했다. 

 

미국 에너지정보청은 단기 에너지시장 전망 보고서에서 호르무즈 해협 봉쇄가 5월 말까지 이어질 것을 기본 전망으로 가정한다고 밝혔다.  또 6월부터 해협 운항이 재개된다고 하더라도 걸프 해역 국가의 생산 타격 여파로 원유 운송량이 전쟁 이전 수준으로 회복되는 데에는 시간이 더 소요될 것으로 내다봤다. 


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