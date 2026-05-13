국제유가, 이란 협상 불확실성에 급등…WTI 100달러 넘어

미국과 이란 간 종전 협상 타결 전망이 약화되면서 국제 유가가 3% 넘게 상승했다. 중동 지역의 지정학적 불확실성이 다시 부각되면서 국제 원유시장이 민감하게 반응한 것으로 풀이된다.

호르무즈 해협 인근을 지나는 유조선 모습. 로이터연합뉴스

12일(현지시간) ICE선물거래소에서 7월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 107.77달러로 전장보다 3.4% 상승했다. 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 미국 서부텍사스산원유 선물 종가는 배럴당 102.18달러로 전장보다 4.2% 올랐다.

앞서 도널드 트럼프 미 대통령은 이란이 내놓은 종전안에 대해 ‘쓰레기’, ‘멍청한 제안’이라는 표현까지 쓰면서 이란 전쟁을 끝낼 아주 단순한 계획이 있으며 이란은 핵무기를 가질 수 없다고 압박했다.

미국 에너지정보청은 단기 에너지시장 전망 보고서에서 호르무즈 해협 봉쇄가 5월 말까지 이어질 것을 기본 전망으로 가정한다고 밝혔다. 또 6월부터 해협 운항이 재개된다고 하더라도 걸프 해역 국가의 생산 타격 여파로 원유 운송량이 전쟁 이전 수준으로 회복되는 데에는 시간이 더 소요될 것으로 내다봤다.

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